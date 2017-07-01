"قرطاج" يحتفي بالموسيقى التونسية في عيدها الـ60

وقال مدير المهرجان، مختار الرصاع إن "إعداد البرمجة احتكم في جزء منها إلى سبر للآراء قامت به شركة سيغما كونساي، التي قدمت إحصائيات حول انطباعات التونسيين من مهرجان قرطاج الدولي، ومدى رضاهم عن التنظيم، وأسعار التذاكر إلى جانب توقعاته من الدورة الثالثة والخمسين".

وكشفت الإحصائيات ميل الجمهور إلى الموسيقى بنسبة 80.9% للعروض التونسية والعربية، وهذا ما يفسر استحواذ العروض التونسية على 50% من برمجة الدورة الثالثة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي مقابل 26% عروض أجنبية و24% عروض عربية.

وتم أمس الجمعة 30 يونيو 2017 بمقر إدارة مهرجان قرطاج الدولي توقيع اتفاقية شراكة بين البريد التونسي ومهرجان قرطاج الدولي.

وقد تولـى معز شقشوق رئيس البريد التونسي، ومختار الرصّاع مدير الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي، وعلي المرموري مدير عام المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، التوقيع على هذه الاتفاقية.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز مجالات التعاون بين البريد التونسي وإدارة مهرجان قرطاج الدولي في عدة مجالات، تشمل بالأساس تأمين بيع حصة من تذاكر الدخول إلى عروض المهرجان عبر الأنترنت، من خلال موقع على الإنترنت بالإضافة إلى الدعم المادي واللوجستي لضمان أفضل سبل نجاح الدورة 53 للمهرجان.

كما تشمل هذه الاتفاقية إصدار طابع بريدي بمناسبة الذكرى الستين للموسيقى التونسية وذلك يوم 13 يوليو 2017 تاريخ افتتاح الدورة 53 للمهرجان.

© Sputnik. Mostafa el kilany عرو ض مهرجان قرطاج

© Sputnik. Mostafa Elkilany عروض مهرجان قرطاج