"عين الموصل" تقوم بترميم مكتبة المدينة

مكتبة الموصل التي تم بناؤها في عام 1967، تحتل مكانة مرموقة بين ترتيب المكتبات في منطقة الشرق الأوسط، لما تحتويه المكتبة من كتب ومؤلفات وأعمال أدبية.

كما تحتوي على كتب باللغة العربية والإنجليزية، بالإضافة لعدد من الخرائط القديمة التي تعود لحقبة الدولة العثمانية.

يذكر بأن تنظيم "داعش"عند احتلاله للمدينة أجبر مفكري المدينة وعلمائها على إعادة كتابة الكتب وفق تعاليم الخلافة.

والآن بعد تحرير المدينة من الإرهابيين بدأ سكان المدينة بإعادة ترميم المكتبة.

مجموعة "عين الموصل" تحدثت عن الحياة تحت سيطرة "داعش"، لتقوم بعد ذلك بإعادة ترميم المكتبة.

وبعد تحرير الحي الذي تقع فيه جامعة الموصل، سارعت هذه المجموعة للقيام بالعمل الطوعي لإعادة ترميم و إحياء الجامعة من جديد.







