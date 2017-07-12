"60 سنة موسيقى تونسية" في انطلاق قرطاج الدولي

عرض افتتاح الدورة الجديدة من قرطاج هو فن تونس: "ستون سنة موسيقى تونسية" للفنان شادي القرفي، بمشاركة عدد من الأصوات التونسية المتميزة، هم:

محمد الجبالي، عدنان الشواشي، نور الدين الباجي، قاسم كافي، أسماء بن أحمد، نور قمر، منجية الصفاقسي، سلاف ورشيد الماجري، وذلك بالمسرح الروماني بقرطاج انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا.

عرض موسيقى تونسية، يحتفي بـ60 سنة من الإبداع التونسي، في شكل بوليفوني يراوح بين الأوركسترا الغربي، والآلات العربية والتقليدية، إلى جانب المزج بين الغناء العربي والأوبرالي، مع استعراض بعض الأغنيات الجديدة المعدة خصيصا للعرض.

وتقيم إدارة المهرجان مؤتمرين صحفيين، مساء يوم الجمعة 14 يوليو 2017، الاولي خاصة بعرض الفنانة السورية فايا يونان، وذلك على الساعة الثامنة والنصف ليلاً، أما الثانية فلعرض "لمدينة" على الساعة التاسعة ليلا.