التلال البركانية في السويداء...مواقع واعدة للاستثمار السياحي

وتنتشر معظم التلال التي تشكلت من اندفاع وتدفق المواد البركانية على الحدود الشرقية لمحمية اللجاة، حيث تتألف من الطف البركاني والرمل الأسود الداكن النقي المكون من ذرات متساوية والذي يشكل ثروة اقتصادية مهمة.

ويشير مدير سياحة السويداء، يعرب العربيد، حسب "سانا"، إلى أن أبرز تلك التلال التي تنتظم في صفوف تأخذ محوري شمال غرب وجنوب شرق "تل شيحان" الذي يقع على حدود مدينة شهبا الأثرية من الجهة الشمالية الغربية، ويأخذ شكل مخروط بركاني يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر نحو 1035 مترا وعن الأراضي المجاورة نحو 155 مترا، ويتميز بانحداراته الشديدة في كل الاتجاهات وفي قمته توجد مغارة كبيرة بني في أعلاها مزار.

ومن التلال المميزة أيضا تل الغرارة الجنوبية الذي يقع إلى الجنوب من تل "الجمل" مباشرة دون فاصل ويرتفع عن سطح البحر نحو 1080 مترا وشكله شبه دائري، بالإضافة إلى تلال مجادل والداهوكية والمغر والشيخ الغربي والشيخ الشرقي وكوم والتينة والضيعة وهي جميعها تلال بركانية تتميز بارتفاعها عن المناطق المجاورة لها بحدود 50-60 مترا.

يشار إلى أنه يمكن استثمار تلك التلال البركانية سياحيا، حيث يعد مشروع مطعم "قلعة المحبة" الواقع في أعلى قمة تل بركاني إلى الغرب من مدينة شهبا التاريخية بالسويداء، أحد المشروعات السياحية المهمة التي تم طرحها للاستثمار ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السوري الأول، نظرا لما تتمتع به المنطقة من مقومات الجذب السياحي والبنى التحتية.