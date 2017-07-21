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16:28 21 يوليو/ تموز 2017
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    مهرجان قرطاج

    افتتاح "صدى قرطاج" لاكتشاف المواهب الصاعدة بضواحي تونس

    © Sputnik.
    ثقافة
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    افتتحت فعالية "صدى قرطاج" التي تنظمها الدورة الثالثة والخمسون لمهرجان قرطاج الدولي، في "سينيفوغ" للفنان "منصف ذويب"، مساء أمس الخميس 20 يوليو.

    مهرجان قرطاج
    © Facebook/Festivaldecarthageofficiel
    "60 سنة موسيقى تونسية" في انطلاق قرطاج الدولي
    وبذلك يواصل مهرجان قرطاج الدولي  تفتحه على محيطه، فبعد تجربة "قرطاج للجميع" و"صباحات قرطاج"، يحط المهرجان في ضاحية "الكرم"، ليكون المهرجان بين "المواطنين" فاعلين ثقافيين، لا مجرد متفرجين على العروض، وهي تجربة تهدف إلى اكتشاف المواهب الصاعدة، وفتح فرص التحاور وتبادل الخبرات وتنشيط الأحياء الشعبية ضمن تعبيرات فنية متنوعة.

    وينضم "سينيفوغ" إلى جانب عروض وسهرات المسرح الروماني، وفضائي متحف وأكربوليوم قرطاج.

    وكان الافتتاح مساء الخميس 20 يوليو الجاري، بالفرقة النحاسية لمدينة الكرم، التي جابت المنطقة وأدخلت الكثير من الحماس والفرح على سكانها، حتى وصولها إلى سانية الزيتون معلنة عن انطلاق "صدى قرطاج"، مع عرض سينمائي لعدد من الأشرطة السينمائية لشارلي شابلن.

    وتتواصل اليوم الجمعة وبعد غد السبت، التظاهرة مع مهرجان الحكاية مع عشرة "حكاواتية" شبان، بمشاركة العروسي الزبيدي، مع مواصلة عرض الأفلام السينمائية في سانية الزيتون، قبل أن يتم تكريم المرحوم عبدالعزيز العروي يوم 22 يوليو، بفضاء "سينيفوغ"، حيث يتم تنظيم معرض حول حياته وأعماله مع ورشة تصوير للأطفال يتولون من خلالها تجسيد إحدى حكاياته.

    ومن 27 إلى 29 يوليو، سيكون أهالي "الكرم" والأحياء القريبة، على موعد مع مهرجان الموسيقى البديلة، والذي ستشارك في فعالياته 6 فرق شبابية.

    وستتواصل "صدى قرطاج" من 1 إلى 12 أغسطس المقبل، مع مسابقة في فن الكوميديا والممثل الواحد، بمشاركة مجموعة من المواهب التي ستعرض أمام لجنة تحكيم يرأسها الكوميدي الأمين النهدي.

    وفي ما يلي البرنامج كاملا: 

    — 21 و22 يوليو: مهرجان الحكاية.

    — 21 يوليو: تكريم عبد العزيز العروي بفضاء" سينيفوغ".

    — 21 يوليو: عكاظيات وفداوي عصرية بالمقهى الثقافي "سينيفوغ".

    — 22 يوليو: الحكاية الموجهة للأطفال وورشة تصوير.

    — من 27 إلى 29 يوليو 2017: الاحتفال بالموسيقى البديلة:

    تقديم ست فرق ومجموعات شبابية بمعدل عرضين كل ليلة بسانية الزيتون الكرم.

    — من 01 إلى 15 أغسطس 2017: معرض تاريخ المسرح بفضاء "سينيفوغ".

    — من 04 إلى 06 أغسطس 2017: مسابقة لاختيار أفضل ممثل في فن الكوميديا والممثل الواحد.

    انظر أيضا:

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