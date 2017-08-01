"سعودية تخترق الحواجز بتطبيق "ثوري

اخترقت السعودية، نسرين عيسى، كافة الحواجز والتقاليد السعودية، بإثارتها واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في المملكة.

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE صحيفة أمريكية تنشر شهادات مروعة لسعوديات هاربات من التحرش الجنسي للآباء والأشقاء

وقالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إن الناشطة الحقوقية السعودية، نسرين عيسى، 30 عاما، أطلقت تطبيقا ذكيا عبر هواتف "آيفون" و"أندرويد" لتعريف السعوديات والأجنبيات اللاتي يزرن أو يقمن في السعودية على حقوقهن في المملكة.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي صنف المملكة العربية السعودية في المركز الـ141 من أصل 144 بلدا تعاني من مشاكل في المساواة بين الجنسين، ولم يأت من ورائها إلا دول باكستان واليمن وسوريا.

وأجرت الصحيفة الأمريكية حوارا مع الناشطة السعودية، في مكتبها بالرياض، التي كشفت فيه المزيد من الكواليس حول تطبيقها "إعرفي حقوقك"، التي أطلقته باللغتين العربية والإنجليزية.

ويقدم التطبيق شرحا وافيا لحقوق المرأة في السعودية، وفق القانون سواء في الطلاق أو تعرضها لأي موقف اجتماعي أو جنائي.

فيه تطبيق جميل جداً وجامع حقوق المرأة السعودية بشكل عام سواء عازبه او مطلقه او ارمله او متزوجه اسمه #اعرفي_حقوقك للمحامية نسرين العيسى 💛 pic.twitter.com/WtvJbyMMRi — جويجينجيا. (@AmjadJoj) July 7, 2017

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وقالت عيسى لـ"لوس أنجلوس تايمز": أدركت أن كثيرا من النساء في المملكة لا يعرفن حقوقهن، لذلك أدركت أن تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة، ربما يحل تلك الأزمة".

وأضافت "وددت أن أساعد النساء وأجعلهن يشاركن في معرفة حقوقهن، ليشعرن أنهن مستقلات، فمثلا كيف تتعامل لو سرق أحدهن قصيدة خاصة بها، أو سرق زوجها مجوهراتها، أو ماذا تفعل إذا ما أرادت البحث عن وظيفة".

ومضت، قائلة "أعمل متخصصة في قوانين الشركات، وتعلمت الشريعة، وذهبت إلى المحاكم، وتحدثت مع كثير من النساء حول النفقة والحضانة".

يذكر أنه لا يوجد في المملكة قانون للأسرة، بل ما يدير تلك المسائل هو قانون الشركات، بحسب الناشطة السعودية.

التطبيق الآخر للنساء #اعرفي_حقوقك

يغنيك بالمعلومات عن اللجوء لأي شخص في وسائل التواصل لربما يكون "نصاب" pic.twitter.com/Omwkcu4e3X — عناد العباد (@3nadal3bad) July 21, 2017

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وأوضحت مثلا أن التطبيق يقدم خدمات للسيدات غير المتعلمات أيضا، حيث يمكنها من معرفة طريقة التقاضي مع زوجها أو غيره، وما عليها أن تكتبه أو تجعل أحد يكتبه وما عليها ألا توقع عليه على الإطلاق.

واستطردت، قائلة

"الأزمة أن المرأة التي لا تعرف حقوقها لن يشرح لها القاضي حقوقها، بل سيحكم ضدها وسيذكر بكل بساطة: القضية التالية"، مضيفة "تم صياغة القوانين كي تستخدم ضد المرأة".

ويمتلك تطبيق "اعرفن حقوقكن" نحو 50 ألف تحميل على الهواتف الذكية، كما أنه يمتلك نحو 30 ألف مستخدم نشط.