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09:35 03 أغسطس/ أب 2017
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    سعوديات

    أمير سعودي يكشف سر الأميرة لطيفة "المثيرة"

    © AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE
    ثقافة
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    خرج الأمير السعودي، فهد آل سعود، عن المألوف والمتعارف عليه في المجتمع السعودي، برسم صورة "مختلفة وصادمة" للمرأة السعودية.

    السعودية
    © AFP 2017/ STR
    أمير سعودي: هناك "عصابة" تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب الشعب
    يعمل الأمير السعودي، 34 عاما، رساما للقصص المصورة، ويقدم في قصصه المرأة السعودية، في صورة السيدة القوية والبطلة الخارقة، في صورة مغايرة لما هو سائد في المجتمع السعودي.

    وأجرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية لقاء صحفيا معه، كشف فيه عن سر قصصه المصورة، ومن هي "الأميرة لطيفة"، التي تعد بطلة لمعظم قصصه المصورة.

    وتظهر الأميرة لطيفة في معظم قصص الأمير فهد، وهي ترتدي ملابس "مثيرة" وتحمل سيفا ثقيلا، في صورة مغايرة لما هو معتاد عن النساء في المملكة.

    وقال الأمير فهد "تسعى الأميرة لطيفة في معظم قصصي وهي ترتدي الغترة (غطاء الرأس الخاص بالرجال في السعودية)، وسيفها يمتلك قوة كبرى، كما أن بها طاقة ذكورية كبيرة، وأعتقد أن ملابسها ملائمة".

    وأضاف "تربيت بالأصل على يد امرأة قوية، وهي كانت مصدر إلهامي الحقيقي".

    ومضى بقوله "أما عن الأميرة لطيفة، فهي تعيش في فترة ما بعد الحرب الكبرى، في مدينة يقود النساء فيها السيارات، ثم تتفاجأ بمزيج من التناقضات في المجتمع الذي تعيش فيه…

    لا أخشى أي انتقادات يمكن أن توجه لي بسبب قصصي المصورة، لأني والأميرة لطيفة نمثل جيل الشباب، وأعتقد أن الوقت حان لطرح مثل تلك القضايا التي كان يخشاها الجميع".

    وأشارت المجلة الألمانية إلى أن فهد آل سعود، كان أحد المساهمين في طرح موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، نسخة عربية من موقعه.

    وعن ذلك، قال الأمير السعودي "وددت أن تصبح تلك الوسيلة في متناول الأغلبية ممن لم تسمح لهم الظروف في تعلم وإتقان اللغة الإنجليزية".

    ورد على سؤال حول إذا كان طرح النسخة العربية من "فيسبوك" له دور في ثورات الربيع العربي، قائلا:

    "المصريون بطبعهم شعب ثائر، وهم القوة الدافعة في المنطقة، لكن الشباب التونسي والسوري كانوا مستخدمين بارزين له".

    وعن رؤيته للمملكة، بعد 5 سنوات، قال الأمير السعودي:

    "سيكون الشباب أكثر حضورا، خاصة وأن الحكام في العائلة المالكة يقفون في صفنا، ويمكننا أن نساهم بطريقة إيجابية في تطوير المجالات الفنية والاقتصادية والطبية"، مضيفا "لكن هذا لن يحدث إلا إذا كنا متحدين، بحيث يسير المحافظون على نفس السياق مع العصر الجديد".

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