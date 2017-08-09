دور الثقافة تنشط في سوريا بعد سنوات من الركود (فيديو)

عاد النشاط المعتاد للمعرض الدولي للكتاب في دمشق، بعد حالة من الفتور ترافقت مع انطلاق الأحداث الأمنية في سوريا، حيث ينتظره الجمهور السوري بشغف آخر ما نشرته دور النشر العربية والأجنبية والمحلية، ليكونوا على مقربه الحالة الفكرية العالمية.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky دمشق تطلق أكبر جريدة في العالم

ووضع المشاركون في معرض الكتاب مخزونهم المعرفي ضمن الفناء الخارجي الذي يتوسط مكتبة الأسد فيما شهدت الأجنحة الداخلية العديد من المعارض المتعلقة بالكتب النادرة والصحف والمجلات القديمة،

وكذلك الطوابع والعملات، وتماثيل ولوحات لبعض الشخصيات الفنية الشعبية السورية، كما أقيمت بالتوازي مع ذلك العديد من الفعاليات والمهرجانات الأدبية في الشعر والقصة القصيرة إلى جانب عدد من المحاضرات الفكرية في التاريخ والسياسة.

وتشارك في معرض هذا العام العديد من الدول العربية، رغم غياب بعض دول الخليج والمغرب العربي فيما شاركت مصر ولبنان بتمثيل بعض الشركات عنها، كما دخلت للمعرض دور نشر حكومية من سوريا مثل الهيئة العامة السورية للكتاب والجامعات واتحاد الكتاب العرب

كهيئة أهلية شبه رسمية وغيرها من الوزارات والهيئات العامة.

وتتواصل فعاليات الدورة التاسعة والعشرون من المعرض الدولي للكتاب في دمشق الذي انطلقت فعالياته في الثاني من الشهر الحالي وقد أطلق القائمون عليها دورة "الاستمرار"، بعد دورة العودة التي مثلتها النسخة الثامنة والعشرون المنعقدة العام الماضي.