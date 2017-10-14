وباء قاتل ينتشر في ولاية كاليفورنيا...والعالم قريبا

وأكدت السلطات المحلية أن إمدادات اللقاحات التي تمولها الحكومة غير كافية، وإن إعلان حالة الطوارئ سيسمح للولاية بزيادة إمدادات اللقاح المخصص للكبار لتلبية الاحتياجات الحالية، بهدف المساعدة في السيطرة على تفشي المرض، كما سيسمح الإعلان بشراء اللقاحات الإضافية مباشرة من المصنعين وتنسيق توزيعها بين الأشخاص الأكثر تعرضا للخطر في المناطق المتضررة.
— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) October 13, 2017
وتشهد كاليفورنيا أكبر تفش لمرض التهاب الكبد من النمط (أ) في البلاد، وبثلاثة أضعاف عما كان عليه في العالم 2015، وبدأ تفشي المرض في مجتمع المشردين في مدينة سان دييغو جنوبي كاليفورنيا أواخر عام 2016، وامتد إلى مقاطعات أخرى في الولاية.
— Jessica Merkel (@bhelaminhan1988) September 30, 2017
وبحسب إدارة الطوارئ فقد بلغ مجموع حالات الإصابة 576 حالة في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا، بما في ذلك 490 حالة في مقاطعة سان دييغو، و71 في مقاطعة سانتا كروز و8 حالات في لوس أنجلوس ومن بين هؤلاء، تم إدخال 386 شخصا إلى المستشفى، منهم 342 في سان دييغو.
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