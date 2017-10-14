وباء قاتل ينتشر في ولاية كاليفورنيا...والعالم قريبا

أفادت وكالة "ABC news" الأمريكية أن السلطات في ولاية كاليفورنيا أعلنت يوم أمس حالة الطوارئ بسبب تفشي مرض التهاب الكبد الوبائي من النمط (أ)، الذي أسفر عن وفاة 18 شخصا على الأقل.

وأكدت السلطات المحلية أن إمدادات اللقاحات التي تمولها الحكومة غير كافية، وإن إعلان حالة الطوارئ سيسمح للولاية بزيادة إمدادات اللقاح المخصص للكبار لتلبية الاحتياجات الحالية، بهدف المساعدة في السيطرة على تفشي المرض، كما سيسمح الإعلان بشراء اللقاحات الإضافية مباشرة من المصنعين وتنسيق توزيعها بين الأشخاص الأكثر تعرضا للخطر في المناطق المتضررة.

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) October 13, 2017

وتشهد كاليفورنيا أكبر تفش لمرض التهاب الكبد من النمط (أ) في البلاد، وبثلاثة أضعاف عما كان عليه في العالم 2015، وبدأ تفشي المرض في مجتمع المشردين في مدينة سان دييغو جنوبي كاليفورنيا أواخر عام 2016، وامتد إلى مقاطعات أخرى في الولاية.

ومن جانبه قال الطبيب وعالم الأوبئة في إدارة الصحة العامة بكاليفورنيا جيل تشافيز للصحفيين، إن "كاليفورنيا وزعت 81 ألف جرعة من اللقاحات الممولة اتحاديا منذ بدء انتشار المرض، واكتسبت السلطات المحلية المزيد من الإمدادات ولكن العرض غير كاف… إن الإعلان عن حالة الطوارئ يسمح لنا بالتحرك بسرعة كبيرة".

— Jessica Merkel (@bhelaminhan1988) September 30, 2017