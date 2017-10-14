انتهاء عصر مرض السكري .. حقنة للمخ تُعالج السكري نهائياً

وأوضحت الدكتور "عبير"، خلال مؤتمر الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم بالقاهرة، أن هناك أبحاثاً تتم في مراحلها الأولية على حيوانات التجارب؛ لإنتاج حقنة جديدة تعمل من خلال المخ.
وأشارت إلى أنّ هناك مجموعة من العقاقير تم حقنها لحيوانات التجارب أدت إلى إعادة نسبة السكر بالدم للمستوى الطبيعي، حيث يتحسن استشعار المخ لنسبة السكر، فلا يرسل هذه الإشارات الخاطئة للبنكرياس، وبالتالي يستمر في إفراز الأنسولين بمستوياته الطبيعية، ويخفض مستوى السكر للنسب الطبيعية.
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