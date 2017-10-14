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18:09 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
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    مقر اليونسكو

    السوداني: انسحاب أمريكا وإسرائيل من "اليونسكو" يضعفها مادياً...ويرفع الضغوط عن فلسطين

    © Sputnik. Poliakov
    ثقافة
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    قال الشاعر الفلسطيني مراد السوداني، الأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والعلوم والثقافة، المتعاون الرئيسي مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في فلسطين، إن الانسحاب الإسرائيلي والأمريكي من اليونسكو، جاء في إطار "الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل وممارساتها".

    وأضاف السوداني، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، "عندما انضمت فلسطين لليونسكو احتجت أمريكا ولوحت بالانسحاب وخفضت الدعم لليونسكو، وكذلك فعلت إسرائيل، لهذا فهي ليست أول مرة تلوحان فيها بالانسحاب".

    وتابع "هذه الدورة شهدت تحريضاً واضحاً من أمريكا وإسرائيل، للضغط على فلسطين للحيلولة دون تقديم مشاريعها إلى المجلس التنفيذي لليونسكو، ضغط خفي، وضغط ظاهر وواضح وفاضح، فعندما يعلن مندوب إسرائيل لدى المنظمة أن اليونسكو تعمل ضد إسرائيل ولا تنحاز لها، فهذا خرق واضح للمبادئ التي نظمت عمل اليونسكو كمحبة للسلام والحرية وقيم الحفاظ على العدالة وأسباب الحياة".

    وأوضح أمين اللجنة الوطنية، المتعاونة مع اليونسكو في فلسطين، أن "إسرائيل تجاوزت قضم الجغرافيا، بل توغلت في الثقافة العميقة لكي تفبركها بغير وسيلة أو اتجاه، للإغارة على المقدسات الفلسطينية، وكل ذلك بدعم من أمريكا التي أطلقت يد إسرائيل للعبث في فلسطين وموروثها وإرثها وثقافتها، في انحياز واضح لإسرائيل، وهو أمر لن تقبل الدول الأعضاء التي انحازت للحق والحقيقة".

    القدس
    © Sputnik. Ariel Schalit
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    وأردف "خروج أمريكا وإسرائيل من المنظمة لن يترك أثراً في الصورة الأخلاقية لليونسكو، بقدر ما سيترك الفضاء معافاً بعيداً عن الضغوط والاشتراطات والإملاءات، والتدخل الأمريكي والإسرائيلي في جسد المنظمة، لذا يمكن أن يكون هناك ضعف في المال والدعم، لكن ليس بالمال وحده تحيا الشعوب، لكن الشعوب تحتاج إلى كرامتها للحفاظ على ماء الوجه وأسباب الحياة ومقوماتها بعيداً عن التدخل والاستباحة والهيمنة".

    ولفت إلى أن إسرائيل كانت تقدم بالفعل مساهمات سخية ودعماً مالياً بالملايين لمنظمة اليونسكو، بهدف "حرف ذاكرة ووعي المنظمة عما يحدث في فلسطين، لذا عندما قررت اليونسكو إرسال بعثة المنظمة الاستجابية إلى القدس لمعاينة كافة الاعتداءات التي تحدث على الأرض والحفريات، يمكنت إسرائيل من منع هذه البعثة للقدس، لأنها تدرك أنها تغيب الحقيقة، ولا تريد للحقيقة الظهور في أروقة اليونسكو".

    وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أنها أبلغت إيرينا بوكوفا، مدير عام المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أن الولايات المتحدة قررت الانسحاب من المنظمة، بينما وصفت بوكوفا انسحاب الولايات المتحدة بأنه "خسارة".

    وجاء انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو بعد تبني المنظمة الأممية قرارين بالإجماع يتعلقان بإسرائيل، التي بادرت بعد وقت قليل من انسحاب أمريكا إلى إعلان انسحابها بدورها.

    انظر أيضا:

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    اليونسكو, إسرائيل, فلسطين, الولايات المتحدة, مصر, العالم العربي, العالم
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