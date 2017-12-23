"الرحمة" يفوز بجائزة مهرجان الكويت المسرحي الثامن عشر

فاز عرض (الرحمة) لفرقة المسرح الكويتي بجائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان الكويت المسرحي الثامن عشر، الذي أسدل الستار عليه مساء أمس الجمعة.

وحصد العرض جوائز (أفضل ديكور) وحصل عليها فيصل العبيد و(أفضل ممثل) وحصل عليها علي الحسيني و(أفضل ممثل واعد)، وحصل عليها مهدي القصاب، بحسب وكالة "رويترز".

أقيم حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز على مسرح الدسمة، بحضور الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب علي اليوحة ومدير المهرجان أحمد التتان وعدد من المسرحيين العرب.

وذهبت جائزة أفضل مخرج في المهرجان إلى عبد الله العابر، عن مسرحية (غفار الزلة) لفرقة مسرح الخليج العربي فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى سماح عن دورها في مسرحية (صالحة) لفرقة مسرح الشباب.

وفازت الكاتبة فطامي العطار بجائزة أفضل مؤلف عن نص مسرحية (ليلة ربيع وقمراء) لشركة المهندس للإنتاج الفني.

فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة واعدة إلى دانة حسين عن دورها في مسرحية (موعد مع..) لفرقة المسرح الشعبي. وحصدت مسرحية (غفار الزلة) جوائز أفضل إضاءة وأفضل أزياء وأفضل مؤثرات صوتية.

تشكلت لجنة تحكيم المهرجان برئاسة الممثل الكويتي جاسم النبهان، وعضوية الناقدة الكويتية سكينة مراد ومصممة السينوغرافيا اللبنانية شادية زيتون، والمخرج المسرحي المصري جمال ياقوت والكاتب الإماراتي جمال سالم.

وكان المهرجان كرم في دورته الثامنة عشرة مجموعة من الفنانين الكويتيين، هم علي جمعة وصالح الحمر وسالم إسماعيل وفيصل العميري وفيصل بوغازي وخالد أمين وحسين المفيدي إضافة للفنان البحريني محمد ياسين.



