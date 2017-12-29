هكذا تشارك روسيا في الاحتفالات بـ"مئوية عبد الناصر"

قال مدير "مركز ناصر" للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد حسين، إن روسيا تشارك خلال العام 2018، في فعاليات الاحتفال بذكرى مئوية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، التي ستبدأ يوم 15 يناير/ كانون الثاني المقبل، وتتواصل طوال العام المقبل في 7 دول عربية ودول أجنبية، منها روسيا وأمريكا اللاتينية.

وأعلنت لجنة الاحتفال بمئوية ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الخطوط العريضة للاحتفال والفعاليات، التي بدأت في دولة البحرين منذ 10 أيام، حيث تضم اللجنة 120 شخصية عامة، مصرية وعربية وأجنبية، وتتقدم روسيا الدول التي تشارك بقوة في الفعاليات، بأنشطة بين القاهرة ومدن روسية، أبرزها — رمزيا- قرار منظمة المحاربين القدامى الروسية بعقد مؤتمرها السنوي يوم 15 يناير/ كانون الثاني، تحية لذكرى عبدالناصر، بدلا من موعدها الرسمي في مايو/ أيار من كل عام.

© AFP 2017/ Abdullah Doma مدير "ناصر للدراسات الاستراتيجية": أمريكا تستهدف الأجانب في ليبيا

وأوضح حسين لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن أهم أنشطة ستقام في روسيا، موزعة في 3 مدن هي موسكو وبطرسبرغ وقازان، في أشهر يناير/ كانون الثاني، ويوليو/ تموز وسبتمير/ أيلول، ومنها افتتاح 3 تماثيل برونزية للرئيس المصري الراحل، من تصميم النحات الدكتور أشرف السروي، بالتعاون بين اللجنة والمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، التي ستنظم ندوة خاصة بعنوان "100 سنة ناصر"، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وحسب حسين، وهو منسق العلاقات الخارجية في لجنة الاحتفال بالمئوية، فإن جمعية الصداقة المصرية الأوزبكية ستنظم ندوة عن "تجربة عبد الناصر في الاستقلال الوطني" في طشقند، عاصمة أوزبكستان، كما اتفقت اللجنة مع سفارات كوبا وفنزويلا لتنظيم فعاليات، كما توصلت لاتفاقات مع بعض الدول اللاتينية والإفريقية، بالإضافة إلى عدد أخر من الأنشطة، تنظمها جاليات عربية في مدن وعواصم غربية.

وبدأت فعاليات الاحتفال بمئوية الزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بندوة في دولة البحرية، نظمتها جمعية "جود"، بجانب أنشطة أخرى ستتواصل طوال العام، بالتعاون مع "الصالون الثقافي الشعري" برئاسة الشاعر على خليفة، في المنامة، ضمن 8 مدن عربية هي (دمشق، بيروت، طرابلس الغرب، عمان، المنامة، تونس، الجزائر، نواكشوط).