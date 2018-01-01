تسجيل
19:10 01 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    كتب

    في ذكر إحسان عبدالقدوس... رائد أدب "التحرر"

    © Sputnik. Ramil Sitdikov
    ثقافة
    انسخ الرابط
    0 0 0

    من "بلاد الفلاحين"، حيث الخير يسكن الأنفس ومعه الموهبة والخيال، جاء الروائي المصري الراحل إحسان عبدالقدوس، الذي يوافق اليوم 1 يناير/ كانون الثاني، ذكرى ميلاده الـ98.

    تقرير — سبوتنيك. إحسان عبدالقدوس، هو ابن قرية الصالحية بمحافظة الشرقية، والذي جاء ليدرس في الأزهر، وليتخرج من الجامع ويتقدم للعمل الحكومي، فشغل منصب رئيس كتاب بالمحاكم الشرعية، وبالتزامن درس في مدرسة خليل آغا بالقاهرة، ثم في مدرسة فؤاد الأول بالقاهرة، ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

    تقول موسوعات الأدب، إن عبدالقدوس، وهو من مواليد يناير، وتوفي في الشهر نفسه، وتحديداً يوم 12 يناير/ كانون الثاني 1990، من أوائل الروائيين العرب، الذين تناولت قصصهم الحب البعيد عن العذرية.

    تحول عدد كبير من قصص الروائي المتميز إحسان عبدالقدوس إلى أفلام سينمائية، حيث يمثل أدبه نقلة نوعية في الرواية العربية، كما نجح في الوصول برواياته إلى العالمية، بعد ترجمة معظم رواياته إلى لغات أجنبية متعددة.

    ورث إحسان عبدالقدوس موهبته من والده ووالدته، اللذان ارتبطت حياتهما بالكتابة وكانت مصدر رزقهما، فوالدته هي السيدة "روز اليوسف"، اللبنانية المولد التركية الأصل، وهي مؤسسة مجلة روز اليوسف المصرية الشهيرة، وأيضاً مجلة صباح الخير، ووالده هو الممثل والكاتب محمد عبدالقدوس.

    كتب
    © Sputnik. Ramil Sitdikov
    مجلة "فوربس" تكشف اسم الكاتب الأعلى دخلا في العام الماضي

    كتب إحسان عبد القدوس أكثر من 600 رواية وقصة، قدمت السينما المصرية عدداً كبيراً منها، حيث تحولت 49 رواية إلى أفلام، بينما تم تحويل 5 روايات من إنتاجه إلى مسرحيات، وأيضاً تحولت 9 روايات من أعماله إلى مسلسلات إذاعية، و10 روايات أخرى تحولت لمسلسلات تليفزيونية.

    ودفعت جودة وتميز رواياته، القائمين على الأدب في عصره، داخل وخارج مصر، إلى ترجمة نحو 65 رواية من أعماله إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية والصينية، بالإضافة إلى تحويل بعضها إلى أفلام بالخارج.

    وعلى الرغم من تواجده داخل مجتمع متحفظ، ولكن عدد كبير جداً من أعمال وروايات وقصص الروائي إحسان عبدالقدوس يمكن اعتبارها ثورة على هذا التحفظ، حيث تناول الجنس وفساد المجتمع في أعماله.

    تحدث عبدالقدوس عن نفسه ككاتب متحرر عن الجنس ذات مرة، فقال "لست الكاتب المصري الوحيد الذي كتب عن الجنس، فهناك المازني في قصة "ثلاثة رجال وامرأة" وتوفيق الحكيم في قصة "الرباط المقدس" وكلاهما كتب عن الجنس أوضح مما كتبت، ولكن ثورة الناس عليهما جعلتهما يتراجعان، ولكنني لم أضعف مثلهما عندما هوجمت، فقد تحملت سخط الناس عليّ لإيماني بمسؤوليتي ككاتب".

    وأضاف "نجيب محفوظ أيضاً يعالج الجنس بصراحة عني، ولكن معظم مواضيع قصصه تدور في مجتمع غير قارئ، أي المجتمع الشعبي القديم أو الحديث الذي لا يقرأ أو لا يكتب، أو هي مواضيع تاريخية، لذلك فالقارئ يحس كأنه يتفرج على ناس من عالم آخر غير عالمه، لذلك لا ينتقد ولا يثور، أما أنا فقد كنت واضحاً وصريحاً وجريئاً فكتبت عن الجنس حين أحسست أن عندي ما أكتبه عنه".

    ولإحسان عبدالقدوس واقعة مهمة مع الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، حيث اعترض الرئيس على رواية "البنات والصيف"، التي تحدثت عن الجنس بين الرجال والنساء في فترة إجازات الصيف، ولكن عبدالقدوس رد على عبدالناصر برسالة، أوضح له فيها أن قصصه نقلاً عن الواقع، بل إن الواقع أقبح من ذلك، وأكد للرئيس أنه يكتب هذه القصص أملاَ في إيجاد حلول لها.

    انظر أيضا:

    شاعر سعودي في حوار مع "سبوتنيك": الأدب الروسي يشترك مع الشعر والأدب السعودي بهذه الصفة
    بوتين يتحرك لدعم الأدب الروسي
    معرض القاهرة الدولى للكتاب...تعرَّف على أروع أعمال الأدب الروسي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الأدب, مصر, العالم العربي, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    صورة فنية توضيحية لموضوع روسيا في عام 2046 تقدمها مجموعة المشروع الفني MXD
    روسيا عام 2046
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك