الانتهاء من برنامج الدورة 24 لمعرض الكتاب بالدار البيضاء

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال المغربية أنها انتهت من وضع التصور النهائي لبرنامج الدورة الرابعة والعشرين، للمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، والتي يشارك فيها عدد كبير من الكتاب والأدباء.

وقالت الوزراة في بيان إن "مديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات بوزارة الثقافة والاتصال أنهت صياغة البرنامج الثقافي والذي يتميز هذه الدورة باستقبال مصر كضيف شرف".

وتابع البيان "في هذا الإطار، جرى تنسيق فقرات البرنامج الذي اقترحته وزارة الثقافة المصرية، والذي سيعرف فقرات ثقافية موزعة على عدد من المحاور"، بحسب "رويترز".

وأضاف البيان "بين هذه المحاور.. تاريخ العلاقات المغربية المصرية المغربية، وأسئلة الثقافة، وإشكاليات الدرس الفلسفي، ودور الراحل جمال الغيطاني، وخصائص التجربة الروائية في كل من مصر والمغرب، وأبحاث في القصة المصرية القصيرة إضافة إلى تقديمات كتب وقراءات شعرية وفقرة فنية من تنشيط فرقة التنورة للرقص الشعبي".

تقام الدورة الرابعة والعشرون في الفترة من 8 إلى 18 فبراير/ شباط، ويشارك فيها عدد من المثقفين والكتاب والباحثين المغاربة والمصريين ما بين مشارك في إطار برنامج ضيف الشرف ومشارك في فقرات البرنامج العام.

ومن بين المشاركين من مصر أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة، ومحمد عفيفي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة، وطارق الطاهر رئيس تحرير مجلة أخبار الأدب، والكاتب سعيد الكفراوي، والروائي سعيد نوح، والشاعر سامح محجوب، والناقدة هالة البدري، والناشر شريف بكر والشاعر فريد أبو سعده والشاعر زين العابدين فؤاد إضافة إلى فناني العود إسلام محمد طه وفادي عادل غالي.