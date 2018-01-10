افتتاح معرض للفنان التشكيلي المصري سمير فؤاد في القاهرة

قال الدكتور خالد سرور، إن للفنان سمير فؤاد، أسلوب وطرح يمكن وصفهم بـ"السهل الممتنع" عندما ينجح فيه الفنان يكون قد وصل إلى درجة من الخبرة والنضج الكبير، وينعكس ذلك على إحساسنا بهذا التمكن وهذه السلاسة في الأداء.
الفنان إيهاب اللبان قال من جانبه إن الفنان سمير فؤاد "يعد أحد الفنانين البارزين في محيط الحركة التشكيلية المصرية، واستطاع أن يخلق لنفسه موقعا مميزا بها، أثبت من خلاله ثقل قدراته الفنية وأسلوبه الإبداعي المتفرد خاصة أنه بدأ فعليا مشواره الفني في أوائل الثمانينيات".
وأضاف أن "تلك الفترة الوجيزة والتي استطاع الفنان من خلالها بلورة عالمه الفني، تؤكد على قدرة الفنان على إثبات ذاته ووضع اسمه داخل قائمة الفنانين الأكثر تأثيرا بالحركة التشكيلية المصرية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)