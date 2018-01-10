افتتاح معرض للفنان التشكيلي المصري سمير فؤاد في القاهرة

تشهد القاهرة، مساء الأحد المقبل 21 يناير/ كانون الثاني، افتتاح معرض الفنان التشكيلي المصري سمير فؤاد.

القاهرة — سبوتنيك. يقام المعرض في قاعة "أفق" في متحف محمد محمود خليل وحرمه، تحت رعاية وزير الثقافة حلمي النمنم، ويفتتحه الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

قال الدكتور خالد سرور، إن للفنان سمير فؤاد، أسلوب وطرح يمكن وصفهم بـ"السهل الممتنع" عندما ينجح فيه الفنان يكون قد وصل إلى درجة من الخبرة والنضج الكبير، وينعكس ذلك على إحساسنا بهذا التمكن وهذه السلاسة في الأداء.

الفنان إيهاب اللبان قال من جانبه إن الفنان سمير فؤاد "يعد أحد الفنانين البارزين في محيط الحركة التشكيلية المصرية، واستطاع أن يخلق لنفسه موقعا مميزا بها، أثبت من خلاله ثقل قدراته الفنية وأسلوبه الإبداعي المتفرد خاصة أنه بدأ فعليا مشواره الفني في أوائل الثمانينيات".

وأضاف أن "تلك الفترة الوجيزة والتي استطاع الفنان من خلالها بلورة عالمه الفني، تؤكد على قدرة الفنان على إثبات ذاته ووضع اسمه داخل قائمة الفنانين الأكثر تأثيرا بالحركة التشكيلية المصرية.