البوكر العربية تعلن القائمة الطويلة لأفضل رواية في 2017

أُعلن، اليوم الأربعاء، عن القائمة الطويلة للروايات المرشّحة لنيل الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2018.





ووفقا لمنظمي الجائزة، فإنه قد تم اختيار القائمة من بين 124 رواية ينتمي كتابها إلى 14 دولة عربية، من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الأكاديمي والناقد والشاعر والروائي والمسرحي الأردني إبراهيم السعافين.





وأشار بيان القائمة إلى أنه من بين قائمة الروائيين الستة عشر الذين وصلت أعمالهم إلى القائمة الطويلة، ثلاثة أسماء سبق أن وصلوا إلى القائمة القصيرة للجائزة، هم: عاطف أبو سيف (عن رواية "حياة معلقة"، 2015)، وأمير تاج السر (عن رواية "صائد اليرقات" 2011)، وإبراهيم نصرالله (عن رواية "زمن الخيول البيضاء"، 2009).

إعلان القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية للعام 2018 pic.twitter.com/rA8xx0VMeM — مبارك الحمداني (@ma_writer) January 17, 2018

​وأضاف البيان أنه سبق وترشح تاج السر ونصرالله للقائمة الطويلة وأشرفا على ندوة الجائزة — ورشة إبداع للكتاب الناشئين الموهوبين، بالإضافة إلى خمسة روائيين سبق وأن أُدرجوا على القائمة الطويلة، وهم: أنطوان الدويهي، وطالب الرفاعي، وأمين الزاوي، وفادي عزّام، وحامد الناظر.

وبحسب البيان، فإن شهد الراوي وعزيز محمد هما أصغر كتاب القائمة الطويلة سنا، كما أن الروايتين المترشحتين "ساعة بغداد" و"الحالة الحرجة للمدعو ك" هي أول عمل روائي لكلا الكاتبين.

و الرواية الفائزة بالدورة العاشرة من الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2017 هي "موت صغير" للروائي السعودي محمد حسن علوان.





والجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، وترعى الجائزة "مؤسسة جائزة بوكر" في لندن، بينما تقوم "دائرة الثقافة والسياحة — أبو ظبي" في الإمارات العربية المتحدة بدعمها ماليا.