الإعلان عن قوائم الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي يقام سنويا جنوبي مصر، عن أسماء أكثر من 30 فيلما ضمن قوائم المسابقات الرسمية لدورته السابعة التي تقام في مارس/ آذار المقبل.

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ذكرت إدارة المهرجان في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن مسابقة الأفلام الروائية تضم تسعة أفلام من المغرب وتونس وكينيا ونيجيريا وتنزانيا وغانا وبوركينا فاسو ورواندا وجنوب أفريقيا، فيما سيتم اختيار الفيلم المصري المشارك في المسابقة في وقت لاحق.

وبحسب وكالة "رويترز"، تنافس تونس في هذه المسابقة بفيلم (بنزين)، للمخرجة سارة العبيدي، فيما ينافس المغرب بفيلم (ايبريتا) للمخرج محمد بوزكو.

وضمت قائمة مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة ثمانية أفلام من ليبيريا وكينيا والكونجو وجنوب أفريقيا والمغرب وتونس.

كما ينافس المغرب في هذه المسابقة بفيلم (صمت الزنازين)، للمخرج محمد نبيل فيما تنافس تونس بفيلم (الأخت الشجاعة) للمخرجين سالم طرابلسي ولطيفة دوغري، فيما تشارك تونس بفيلم (على كف عفريت) للمخرجة كوثر بن هنية.

وتشارك الجزائر بفيلم (الشاردة) للمخرجين رضا بلغيط وجولي جوف، ويشارك العراق بفيلمي (العيش والدخان) للمخرج إبراهيم رمضان و(البنفسج) للمخرج باقر الربيعي.

وتشكلت لجنة اختيار الأفلام للدورة السابعة التي تقام من 16 إلى 22 مارس/ آذار، من كاتب السيناريو عطية الدرديري والمخرج سعد هنداوي والكاتب مشير عبد الله والمخرج خالد الحجر وكاتبة السيناريو وسام سليمان.