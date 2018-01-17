الإعلان عن قوائم الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وبحسب وكالة "رويترز"، تنافس تونس في هذه المسابقة بفيلم (بنزين)، للمخرجة سارة العبيدي، فيما ينافس المغرب بفيلم (ايبريتا) للمخرج محمد بوزكو.
وضمت قائمة مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة ثمانية أفلام من ليبيريا وكينيا والكونجو وجنوب أفريقيا والمغرب وتونس.
كما ينافس المغرب في هذه المسابقة بفيلم (صمت الزنازين)، للمخرج محمد نبيل فيما تنافس تونس بفيلم (الأخت الشجاعة) للمخرجين سالم طرابلسي ولطيفة دوغري، فيما تشارك تونس بفيلم (على كف عفريت) للمخرجة كوثر بن هنية.
وتشارك الجزائر بفيلم (الشاردة) للمخرجين رضا بلغيط وجولي جوف، ويشارك العراق بفيلمي (العيش والدخان) للمخرج إبراهيم رمضان و(البنفسج) للمخرج باقر الربيعي.
وتشكلت لجنة اختيار الأفلام للدورة السابعة التي تقام من 16 إلى 22 مارس/ آذار، من كاتب السيناريو عطية الدرديري والمخرج سعد هنداوي والكاتب مشير عبد الله والمخرج خالد الحجر وكاتبة السيناريو وسام سليمان.
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