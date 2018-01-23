فيلمان لبناني وروسي على قائمة ترشيحات أوسكار 2018

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، عن ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2018.

وتضمنت قائمة الترشيحات القصيرة وجود الفيلم اللبناني "قضية 23" (الإهانة) للمخرج زياد الدويري، ضمن قائمة الترشيحات النهائية لجوائز أوسكار فئة أفضل فيلم أجنبي.

كما جاء ضمن قائمة فئة أفضل فيلم أجنبي، الفيلم الروسي "بلا حب" للمخرج أندريه زفياغينتسيف.

وضمت القائمة أيضا فيلم "امرأة رائعة" من تشيلي للمخرج سيباستيان ليليو، وفيلم "الجسد والروح" المجر، للمخرج إيلديكو إيندي، وفيلم "ساحة" السويدي للمخرج روبن استلوند.

وحصل فيلم "ذا شيب أوف ووتر" (شكل المياه) على 13 ترشيحا لجوائز الأوسكار، بما في ذلك فئة أفضل فيلم، في قائمة ضمت أفلام "كول مي باي ذا نيم"، و"داركست هاور"، و"دنكرك"، و"جيت آوت"، و"لادي بيرد"، و"فانتوم ثريد"، و"ذا بوست"، و"ثري بيلبورد آوتسايد إيبينج ميسوري".

وضمت كذلك قائمة أفضل مخرجين، كريستوفر نولان عن فيلم "دنكرك"، وجوردان بيلي عن فيلم "جيت آوت"، وغيوليرمو ديل تورو عن فيلم "ذا شيب أوف ووتر"، وغريتا غروينغ عن فيلم "لادي بيرد"، وبول توماس أندرسون عن فيلم "فانتوم ثريد".

فيما ضمت قائمة أفضل ممثلين، دانييل دي لويس، وتيموثي تشالاميت، ودانييل كالوويا، وغاري أولدمان، ودنزيل واشنطن.

كما ضمت قائمة أفضل ممثلات، سالي هاوكينز، وفرانسيس ماكورماند، ومارغوت روبي، وسيروزي رونان، وميريل ستريب.