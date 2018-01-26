وزير الشباب المصري لـ"سبوتنيك": معرض الكتاب يرسخ القوة الناعمة لبلدنا

على هامش مشاركته في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، أكد وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن المعرض "يرسخ القوة الناعمة المصرية".

© Sputnik. Fayed El-Geziry افتتاح الدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وأضاف عبد العزيز، خلال حفل الافتتاح، الذي بدأ في الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني، أن "الدورة الحالية تشهد مشاركات مميزة، وكانت خطوة اعتبار دولة الجزائر ضيف شرف موفقة للغاية".

ولفت إلى أن وزارة الشباب والرياضة تشارك بشكل جيد في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، وتسعى لأن تستمر هذه المشاركة في الأعوام المقبلة بشكل أكبر.

وتمتد الدورة 49 الجارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، من 26 يناير/ كانون الثاني، حتى 10 فبراير/ شباط، تحت شعار "القوى الناعمة.. كيف؟"، وتحل الجزائر كضيف الشرف فيها، فيما تم اختيار الكاتب الراحل عبدالرحمن الشرقاوي كشخصية المعرض.