تفاصيل أول فيلم مصري روسي

ينفرد نشاط السينما في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته هذا العام، بعرض الإعلان الدعائي الأول لفيلم "ابتسم أنت في مصر"، وهو من إنتاج مصري روسي مشترك، مأخوذ عن رواية روسية تحمل نفس الاسم للكاتبة "ألينا سربيرياكوفا"، ويضم العديد من الممثلين المصريين والروس.

© Sputnik. Kiril Kalinikov موسكو وجهة لعدد من صناع الدراما العربية في 2018

وتم تصوير الفيلم في أكثر من مكان سياحي.

ويحتفي المعرض بدولة الجزائر التي تطل هذا العام كدولة ضيف الشرف، حيث خصص نشاط السنيما يوما للاحتفاء بالشعب الجزائري وتاريخه الحافل بالبطولات من خلال عرض 3 أفلام.

الفيلم الأول تاريخي نادر هو "معركة الجزائر" من إخراج الإيطالي ﭽوليو بونتيكورقو، الحاصل على جائزة مهرجان فينيسيا 1966 والمرشح لـ3 جوائز أوسكار، والثاني فيلم "جميلة بو حريد" للمخرج يوسف شاهين مع تنظيم ندوة عن الفيلم يشارك فيها الناقدان محمود قاسم وحسن أبو العلا، والثالث الفيلم التسجيلي "الأمير عبد القادر"، إلى جانب استضافة المخرج الجزائرى الكبير أحمد راشدى في ندوة عن السينما والأدب في الجزائر.

وفي ذكرى ميلادها الأولى بعد الرحيل، يعرض نشاط السينما، نسخة مدبلجة للعربية من فيلم نادر للفنانة شادية شاركها بطولته الفنان كمال الشناوى وهو "على ضفاف النيل"، أول إنتاج مصرى ياباني مشترك، يعقبه ندوة يديرها الفنان سمير صبرى، ويتحدث فيها ابن شقيق شادية، خالد شاكر الذي يروى ذكرياته معها.