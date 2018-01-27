معرض القاهرة الدولي للكتاب... الجزائر ضيف شرف

انطلقت فعاليات الدورة الـ49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت، والمقرر استمرارها حتى العاشر من شباط/فبراير المقبل، بمشاركة 27 دولة، تحت شعار "القوى الناعمة.. كيف؟"، فيما توقعت بعض دور النشر إقبالا على الشراء أفضل مما كان عليه العام الماضي.

القاهرة — سبوتنيك. ويشارك في المعرض 15 دولة عربية، و12 دول أفريقية وأجنبية، وتحل الجزائر كضيف شرف، بينما اختير الشاعر والأديب المسرحي المصري عبد الرحمن الشرقاوي شخصية المعرض في دورته الحالية، بينما يشارك 849 ناشرا، و7 مؤسسات صحفية، و33 مؤسسة حكومية، في نحو 1194 جناحا.

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وكانت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدائم، ونظيرها الجزائري عز الدين ميهوبي افتتحا المعرض رسميا، أمس الجمعة، فيما يعقد كل منهما ندوة ثقافية اليوم السبت.

وتعقد ندوات ثقافية مختلفة، بشكل يومي، ضمن فعاليات المعرض، يشارك فيها وزير الثقافة المصري الأسبق جابر عصفور، والداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، وغيرهم، ومن المقرر أن يفتتح السفير الألماني لدى القاهرة يوليوس جورج لوى جناح بلاده في المعرض، غدا الأحد.

وقال مؤسس مكتبة تنمية خالد لطفي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "مشاركته في المعرض هذا العام جيدة، وحتى الآن الإقبال متوسط وليس سيئا"، موضحا أن "الإقبال على شراء الكتب جيد، وهو أفضل بالمقارنة مع اليوم الأول للمعرض من العام الماضي".

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وأضاف لطفي "حدثت مشكلة واحدة فقط، بسبب الأمطار التي هطلت قبيل يومين من الافتتاح الرسمي للمعرض، تضررنا بشكل كبير، لكن لا نستطيع مطالبة إدارة المعرض بشيء؛ لأننا في العرض المفتوح وليس في الأجنحة".

وأكد لطفي أن الأمطار أحدثت خسائر لمكتبته "تنمية" إحدى المكتبات التي تضررت، نافيا أنباء تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن تدشين حملة لشراء الكتب من دور النشر المتضررة، متابعا "سمعت أن إدارة المعرض ستعوّض دور النشر المتواجدة في الأجنحة، وستشتري منهم فقط الكتب التي تضررت من الأمطار".

فيما قال مؤسس دار منشورات الربيع أحمد سعيد، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "لدينا مجموعة من الإصدارات الجديدة لكتاب كبار، وشباب، ضمن مشروع نتبناه منذ 3 سنوات لإصدار مؤلفات بعيدا عن الكتّاب المشهورين عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، موضحا أن "الدار تشارك للسنة الخامسة على التوالي في معرض القاهرة الدولي".

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وأضاف سعيد أن "الإقبال على شراء مؤلفات الكتّاب الجدد جيد لكنه لا يقارن بحجم مشتري مشاهير المؤلفين خاصة هؤلاء الذين يسوّقون لأنفسهم عبر السوشيال ميديا"، متابعا "يبدو أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت مؤسف، لأننا كنا قبل 2014 تحديدا نشتري الكتب بناء على ذوقنا الشخصي وليس الركض وراء مؤلفين لديهم فقط آلاف المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحاتها".

ومعرض القاهرة الدولي هو أحد أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط. بدأ في عام 1969، آنذاك كانت القاهرة تحتفل بمرور ألف عام على إنشائها فقرر وزير الثقافة، وقتذاك، ثروت عكاشة الاحتفال بالعيد ثقافيًا، فعهد للكاتبة والباحثة سهير القلماوي بالإشراف على إقامة أول معرض للكتاب.