وفاة أحد أشهر شعراء الزجل في لبنان

توفي، أمس السبت 27 يناير/كانون الثاني، الشاعر اللبناني الشهير جوزيف الهاشم والمشهور باسم "زغلول الدامور"، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 93 عاما.

ووصفت الوكالة الوطنية للإعلام الشاعر الراحل بأنه "من أشهر شعراء الزجل في لبنان"، والذي ولد في بلدة البوشرية، قضاء المتن، في جبل لبنان عام 1925 لعائلة تعود جذورها إلى بلدة الدامور الساحلية في جبل لبنان ولذلك لقب بزغلول الدامور، بحسب رويترز.

وأتقن نظم الشعر في سن التاسعة لكن شهرته ذاعت في لبنان والمنطقة العربية بعد أن شكل ثنائيا تنافسيا مع الراحل زين شعيب، وهو الثنائي الذي لم يعرف الزجل اللبناني نظيرا له على مدى النصف الثاني من القرن الماضي.

ألف جوقته الأولى عام 1944 ورئسها حيث غنى في كل قرية ومدينة في لبنان، وقام بأكثر من 120 رحلة خارج لبنان، واشتهر الشاعر الراحل بصوته الصداح وخصوصا في المواويل.

وكانت إحدى أبرز حفلاته الزجلية في بلدة بيت ميري في جبل لبنان عام 1971 وقدم فيها مبارزة مع الشاعر موسى زغيب، ووصل إلى الحفل بعد دفن شقيقه بساعات وعلى المسرح قدم قصيدة يقول فيها:

اعذريني يا حروف الأبجدية إذا ما بعمل الواجب عليي/ خسرت خيي اللي مفضل ع ولادي وعليي/ متل أمي ومتل بيي/ خمس ساعات صرلو مش زيادة/ ما حلّو يبتدي النسيان فيي.