منذر ريحانة: "ابتسم أنت في مصر" يقرب بين المصريين والروس

قال الفنان الأردني منذر ريحانة، بطل الفيلم المصري الروسي "ابتسم أنت في مصر"، إن الهدف من الفيلم هو تعميق العلاقات بين الشعبين المصري والروسي، من خلال عمل فني جيد.

© AP Photo/ ملكة جمال روسيا إلى مصر للترويج لكأس العالم

وأضاف ريحانة، في تصريحات خاصة لوكالة " سبوتنيك "، اليوم الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثاني، على هامش تصوير مشاهد الفيلم، إن العمل قادر على خدمة السياحة المصرية، حيث يتم التصوير في أماكن سياحية عديدة، بالإضافة لقدرته على توصيل صورة الحياة في روسيا للمصريين والعرب.

وعن دوره في فيلم "ابتسم أنت في مصر" قال إنه يقوم بدور شاب يجلب ممثلات روسيات لمصر لتقديم عمل فني وخلال ذلك يقع في قصة حب، كما أن الفيلم يقدم رسالة بشأن الاجتهاد لتحقيق الأمل.

ويتم تصوير مشاهد الفيلم في أبرز المناطق السياحية المصرية، ويناقش عدد من القضايا الهامة، كما يعتبر دعاية للسياحة في مصر بشكل عام، وبشكل خاص السياحة الروسية.

© Sputnik. Ahmed Badr تصوير الفيلم المصري الروسي ابتسم أنت في مصر

الفيلم إنتاج مصرى بمشاركة تنفيذ روسي مأخوذ عن رواية روسية تحمل نفس الاسم للكتابة الروسية إلينا سبربيرياكوفا، ويخرجه المخرج خالد مهران، الذي قال في تجربته العالمية إن "هذا العمل بمثابة تبادل ثقافي وسياحي بين البلدين مصر وروسيا، ويضم العديد من الممثلين المصريين والروس".

© Sputnik. Ahmed Badr فريق عمل الفيلم المصري الروسي "ابتسم أنت في مصر"

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في دور العرض المصرية والروسية في وقت واحد، ويجسد بطولته من الفنانين المصريين منذر رياحنة ومحمد نور وياسر الطوبجي وأحمد جمال سعيد وأيمن منصور، ومن الفنانات الروسيات يكاترينا كوفالتشوك، وأرينا فولكوفا، وماريا ريفال، وبوبلينا غرنتس، وأناستزيا أكاتوفا.

© Sputnik. Ahmed Badr فريق عمل الفيلم المصري الروسي "ابتسم أنت في مصر"

الفيلم مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتبة الروسية إلينا سربرياكوفا، وقامت إلينا بمشاركة عماد السباعي في كتابة السيناريو والحوار، والعمل إنتاج شركة بيراميدز للإنتاج الفني.