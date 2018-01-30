منذر ريحانة: "ابتسم أنت في مصر" يقرب بين المصريين والروس

وعن دوره في فيلم "ابتسم أنت في مصر" قال إنه يقوم بدور شاب يجلب ممثلات روسيات لمصر لتقديم عمل فني وخلال ذلك يقع في قصة حب، كما أن الفيلم يقدم رسالة بشأن الاجتهاد لتحقيق الأمل.
ويتم تصوير مشاهد الفيلم في أبرز المناطق السياحية المصرية، ويناقش عدد من القضايا الهامة، كما يعتبر دعاية للسياحة في مصر بشكل عام، وبشكل خاص السياحة الروسية.
الفيلم إنتاج مصرى بمشاركة تنفيذ روسي مأخوذ عن رواية روسية تحمل نفس الاسم للكتابة الروسية إلينا سبربيرياكوفا، ويخرجه المخرج خالد مهران، الذي قال في تجربته العالمية إن "هذا العمل بمثابة تبادل ثقافي وسياحي بين البلدين مصر وروسيا، ويضم العديد من الممثلين المصريين والروس".
ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في دور العرض المصرية والروسية في وقت واحد، ويجسد بطولته من الفنانين المصريين منذر رياحنة ومحمد نور وياسر الطوبجي وأحمد جمال سعيد وأيمن منصور، ومن الفنانات الروسيات يكاترينا كوفالتشوك، وأرينا فولكوفا، وماريا ريفال، وبوبلينا غرنتس، وأناستزيا أكاتوفا.
الفيلم مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتبة الروسية إلينا سربرياكوفا، وقامت إلينا بمشاركة عماد السباعي في كتابة السيناريو والحوار، والعمل إنتاج شركة بيراميدز للإنتاج الفني.
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