"سبوتنيك" تنشر المعلومات الأولية عن اكتشاف أثري جديد في أهرامات الجيزة

قال مصدر في وزارة الأثار المصرية، اليوم الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني، إن الوزارة بصدد الإعلان عن اكتشاف جديد في أهرامات الجيزة.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك " أنه سيتم الإعلان عن تلك الاكتشافات يوم السبت المقبل، موضحا أنه يتعلق بمقبرة أثرية من العصر القديم بالقرب من أهرامات الجيزة

وأضاف المصدر أن المقبرة الأثرية تعود لأحد الكهنة من العهد القديم تم اكتشافها، بجانب هرم الملك خوفو، وأنه يعد إضافة كبيرة للآثار المصرية.

وأوضح أن ذلك الاكتشاف في إطار سلسلة الاكتشافات الهامة، التي تم الإعلان عنها خلال السنوات الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاثار أكدت في بيان لها، الثلاثاء الماضي، أنها ستعلن عن كشف أثري جديد في هضبة أهرامات الجيزة، يوم السبت المقبل.

وكان وزير الآثار خالد العناني ذكر في تصريحات سابقة أن هناك مفاجأة سارة سيعلن عنها للمواطنين خلال شهر فبراير/شباط المقبل.