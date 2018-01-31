مصر... إنشاء اتحاد للمترجمين العرب والروس

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية المصرية (أ.ش.أ) أشار الشافعي إلى أن المؤسسة أصدرت 122 كتابا، منها 25 كتابا مترجما من اللغة الروسية إلى العربية أبرزها "النبطي" و"البابا مات"، التي لاقت إقبالا كبيرا من المجتمع الروسي، حيث تمثل هذه الكتب نوعا جديدا من الأدب بالنسبة للقارئ الروسي.
وقال الشافعي إنه تم إطلاق مبادرة للتركيز على الاتجاه العلمي في الترجمة خاصة في مجالي علوم الفضاء والطاقة النووية، منوها بأنه تم إصدار أول كتاب يوم أمس ويحمل عنوان "دفاعا عن مشروع مصر النووي".
من جانبه، قال الدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة، إن الثقافة الروسية لها تأثير كبير في العالم مما يتطلب مضاعفة ترجمة الكتب الروسية إلى اللغة العربية دون اللجوء إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية، حيث إن مصر لديها الكثير من الأساتذة الذين يجيدون اللغة الروسية.
وأكد مغيث أهمية إتاحة الكتب التي تبرز الثقافة الروسية إلى القارئ العربي لإثراء العالم العربي بهذه الثقافة المتنوعة.
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