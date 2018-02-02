يمكنك أن تكون ثريا ورخيصا في الوقت نفسه... لوحة فنية لترامب باستخدام عملات معدنية

اللوحة هي أحدث عمل فني للثنائي الأوكراني، دانييل جرين وداريا مارشينكو.

وقال الثنائي إن اللوحة استغرقت 3 أشهر من العمل، كما وأنهما اختارا صنع اللوحة باستخدام الفئات الأدنى من العملات، مثل البنس.

جرين صرح بالقول بأنه يمكنك أن تكون ثريا ورخيصا في الوقت نفسه، وحتى لو امتلكت المليارات من الدولارات، فإنها لن تجعلك شخصا عظيما إذا لم تكن لديك المواصفات التي تؤهلك لذلك.

كما استخدم الفنانان ورق البوكر لصنع بذلة ترامب في اللوحة، في إشارة إلى لغة الخطاب التي يستخدمها ترامب والتي تشبه في الكثير من الأحيان أسلوب المقامرة الطائشة، من وجهة نظرهما.