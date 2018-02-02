بسبب حاكم مسلم... ماليزيا تحظر عرض فيلم هندي

وكان الفيلم الهندي الذي أخرجه سانجاي ليلا بانسالي، قد أثار ضجة كبيرة وتلقى الكثير من الانتقادات والاتهامات بـ"تشويه التاريخ" من خلال تصوير السلطان علاء الدين الخلجي عشيقا للملكة بادمافاتي من قبيلة محاربين هندوسية تدعى راجبوت.

وقالت الداخلية الماليزية في بيانها "تم تصوير (السلطان علاء الدين الخلجي) على أنه سلطان متغطرس وقاس وعديم الإنسانية ومخادع يتصف بكل أوجه التحايل وخائن وشخص لا يتبع التعاليم الإسلامية"، حسبما نقلت "رويترز".

© Sputnik. Vladimir Vyatkin هؤلاء النجوم يحضرون مهرجان دبي السينمائي الـ14...منهم بطلة فيلم منع في الإمارات

وأكدت الوزارة أن مجلس الرقابة على الأفلام في ماليزيا أصدر قرارا بأن الفيلم "ليس مقبولا للعرض".

يذكر أن هذا ليس الفيلم الأول الذي تمنعه ماليزيا باعتبار أنه لا يراعي الدين، إذ منع في السابق فيلم "ذا برنس أوف إيجيبت" الذي جسد قصة النبي موسى من الكتاب المقدس، وأيضا فيلم "بايب" الذي كانت الشخصية الرئيسية فيه لخنزير.

كما منع فيلم "ذا بيوتي آند ذا بيست" بسبب "مشهد عن المثلية الجنسية".