مسؤول في وزارة الثقافة الجزائرية: معرض القاهرة للكتاب يحتاج لمزيد من التنظيم

قال جمال فوغالي، رئيس دائرة الكتاب في وزارة الثقافة الجزائرية، إن حضور الجزائر معرض القاهرة الدولي للكتاب كان ملفتا للانتباه انطلاقا من عدد الفعاليات التي شاركت بها الجزائر على مدار الأيام الماضية.

وأضاف فوغالي في تصريحات لـ" سبوتنيك " رغم الإقبال الكبير للجمهور على معرض الكتاب إلا أنه بحاجة إلى حالة من التنظيم بشكل أكبر ليتماشى مع الإقبال الكبير واستضافة الكثير من الدول العربية والأجنبية.

وتابع، أنه على الرغم من التحديات التي تواجه الكتاب والمبدعين في المنطقة العربية إلا أن الجزائر لم توقف أي من الكتاب أو المبدعين إثر كتابة نص أو تعبير عن رأي رواية أو قصيدة خلال الفترة الأخيرة.





وأشار فوغالي إلى أن هناك تبادل للرؤى والثقافة وكذلك عمليات النشر بين الناشرين الجزائريين والمصريين تمت خلال لقاءاتهم في معرض القاهرة للكتاب.





وفيما يتعلق بمقارنة المشاركة الجزائرية في معرض القاهرة والمعارض الدولية الأخرى قال إن معرض القاهرة للكتاب لديه ما يميزه عن باقي المعارض الدولية، "فهنا نرى إقبال كبير من الأطفال في المعرض، وكذلك أسعار الكتب التي تبدأ من 1 جنيه (0.06 دولار)".

وأضاف: "إلى جانب ذلك لابد من الالتفات إلى بعض النواحي التنظيمية ليظهر المعرض بشكل أفضل مما هو عليه.





واستطرد أن شعار المعرض في دورته الـ49 "القوى الناعمة كيف؟" هو رسالة تؤكد على دور القوى الناعمة في العالم بشكل عام وليس في القاهرة فقط، وتأكيدا على الدور الذي يجب أن تلعبه النخب الثقافية في ظل الأوضاع التي يمر بها العالم.

وألمح إلى أن الضغوطات التي يواجهها الكاتب يجب ألا تسيطر عليه، وأنه لا يجب أن ينتظر وجود المناخ والحرية التامة وأن يفرض كتاباته بقدر ما استطاع خاصة أن هناك مئات التجارب الصادقة التي عبرت عن واقعها على الرغم من وجود الفضاء الذي يسمح لهم بالحرية الكاملة في ممارسة حقهم في الكتابة.



