افتتاح بيت المشجع المصري في المركز الثقافي الروسي

© Sputnik. Valeriy Melnikov القاهرة: المركز الثقافي الروسي يحيي ذكرى مرور 40 يوماً على إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء وبحسب بيان للمركز فإنه من المقرر أن يتم الافتتاح في الثالثة عصر الخميس، 8 فبراير/ شباط الجاري بمقره بالدقي، بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة، واتحاد كرة القدم، واللجنة الأولمبية.

ويعد البيت الروسي للمشجع المصري مركزا للمعلومات والبيانات الضرورية لكأس العالم، بما في ذلك المعلومات الخاصة بالمدن الروسية الثلاثة التي سوف يلعب فيها المنتخب المصري المشارك في كأس العالم 2018 وهي (يكاتيرينبورغ، وسان بطرسبورغ، وفولغوغراد).





من جانبه صرح أليكسي تيفانيان، مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، أن البيت الروسي للمشجع المصري لن يكتفي بتقديم البيانات والمعلومات الضرورية، ولكن نحرص على تنظيم مجموعة من الفعاليات مع المؤسسات والهيئات المصرية المختلفة لتوفير كل ما يمكن توفيره من معلومات للمشجع المصري.