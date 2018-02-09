كنز دافينشي لا يجد من ينقب عنه

وتقبع كرمة "دافينشي" في مدينة ميلان الإيطالية، ولم تكتسب شهرة واسعة، رغم أنها في مدينة يوجد بها الكثير من الأماكن التاريخية الهامة.
وتكمن أهمية "كرمة دافينشي" في أنه عاش فيها نحو 30 عاما، وشهدت عددا من أبرز رسوماته الشهيرة، مثل لوحة "الموناليزا"، و"العشاء الأخير".
كما يوجد بها عدد من مخطوطات بيد دافينشي نفسه، وتتمتع بحس جمالي راق يعود لعصر النهضة الإيطالية، ما يجعلها "كنز غير خفي، لكنه غير مكتشف أيضا".
Da Vinci’s forgotten vineyard is now #Milan's not-so-hidden treasure https://t.co/GPoxlEusxS pic.twitter.com/rhWz4WYq8r— Lonely Planet News (@LPtravelnews) February 8, 2018
ومنح الدوق ميلان لودفيكو، تلك الكرمة إلى دافينشي عام 1468، ولم يغادرها إلا حين غزا الفرنسيون إيطاليا، ولكنه كتب الكثير من الرسائل التي تعبر عن حنينه إلى تلك الكرمة.
Leonardo da Vinci's long forgotten vineyard reopens in Milan. My post for Travel + Leisure. http://t.co/cvxKa6HJFx pic.twitter.com/LSC6swD2WR— Valerie Waterhouse (@val_in_italy) July 11, 2015
ونجت "كرمة دافينشي" من مآسي عديدة، خاصة وأنها كادت أن تتعرض للدمار في الحرب العالمية الثانية، بعدما كانت في وسط المعارك الدائرة، وتم قصف العديد من الأماكن بالقرب منها.
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