تفاصيل أول فرقة مسرحية لذوي الاحتياجات الخاصة في الوطن العربي

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH أول وزيرة ثقافة مصرية تتقلد المنصب

من ناحيته، قال إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح في مصر، في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك " إن الفرقة التي سيتم تدشينها خلال الأيام المقبلة "الشمس" تقوم على الدمج بين عدد من الممثلين المحترفين، وعدد من الذين يقع عليهم الاختيار من الورش التي تقام بعد عملية التدشين.

كما تضم الفرقة عدد من الممثلين الذي سبق لهم تأدية أدوار، ضمن الأعمال المسرحية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ويخصص لهم مسرح الحديقة الدولية في حي مدينة نصر.

وأضاف أنه سيتم العمل على تجهيز المسرح بتجهيزات خاصة تساعد ذوي الاحتياجات من الجمهور على متابعة العروض المسرحية بسهولة، ومنها تخصيص نحو 30 مقعدا مزودا بشاشات عرض خاصة للصم وسماعات للمكفوفين، وكذلك شاشات يتم من خلالها عرض لمترجم لغة الإشارة.

يذكر أن هناك عروض عديدة في الوطن العربي ومصر، يتم تقديمها لذوي الاحتياجات الخاصة، لكن تلك هي المرة الأولى، التي يتم تخصيص فرقة مسرحية ومسرح دائم لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن البيت الفني للمسرح قدم تجارب هامة في السابقة في نفس الإطار منها عرض "ورد وياسمين" لمسرح الشباب، وعرض "العطر" لمسرح الطليعة، الذي قدمه فنانون من الصم والبكم

وأشار إلى أن تجهيز المسرح سيبدأ بعد تدشين الفرقة، كما سيعلن عن إقامة ورش للتمثيل يتم اختيار أفضل العناصر منها، وضمهم للفرقة التي ستمثل نقلة هامة في المسرح والاهتمام بتلك الفئة.

وقالت المخرجة دينا البدوي إنها قدمت تجربة سابقة لمسرح ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنها تمكنت من الوصول للمركز الأول بفريق "مشوار التحدي" على مستوى الجمهورية، بمسابقة الحلم المصري العام الماضي.

وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"

العمل المسرحي مع تلك الفئة يحتاج إلى مهارات خاصة لتدريبهم على المسرح، وتمكينهم من جذب الجمهور للقضايا التي يقدمونها والطريقة التي يتعاملون بها مع المسرح، كما أنه يحتاج إلى نصوص ذات طبيعة خاصة لإمكانية تقديمها واعتمادهم على حركات مسرحية تتناسب مع قدراتهم.