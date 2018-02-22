حكايات الشعراوي بالروسي

افتتح أليكسي بروكين، نائب مدير المركز الثقافي الروسي، وبحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي معرض "حكايات" للفنان بكر الشعراوي، وذلك في قاعة المعارض الكبرى في المركز الثقافي الروسي.

سبوتنيك . استعرض الفنان الشعراوي 40 لوحة بالزيت والألوان المائية بألوانها المبهجة وموضوعاتها المتنوعة، وقدم في كل لوحة حكاية قائمة بذاتها ما بين عالم التعبيرية والسريالية والواقعية.

وعكست اللوحات العالم الداخلي للفنان، وقدراته الفائقة في تقديم موضوعات في إطار من التناغم اللوني والانسجام التكويني.

وتناول الفنان بكثير من الرمزية الصراعات الإنسانية بين السلم والحرب والتعصب القومي والصراعات الدينية، والعلاقة بين الرجل والمرأة، وانحازت ريشة الفنان لإنسانية الإنسان والرغبة في حياة آمنة سلمية بعيدا عن عنف الصراعات.

من جانبه صرح شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، أن معرض الفنان بكر الشعراوي هو الأول في مصر، حيث أنه مقيم إقامة دائمة في أستراليا، وجاء معرضه الأول لمد جسور التواصل الفني مع الوطن الأم، والخروج من عالم الغربة.