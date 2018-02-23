وزراء السياحة والثقافة والآثار في ختام أكبر سيمبوزيوم نحت فى العالم بالغردقة

اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات "سيمبوزيوم مصر الدولي للنحت"، بمدينة الغردقة، بحفل ضخم بأحد أكبر فنادق المدينة، والذي بدأت فعالياته في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ورجل الأعمال كامل أبو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر.

© Sputnik. Ahmed Badr مدير عام ميناء الغردقة: نأمل عودة السياحة الروسية في أقرب وقت

وكشف أحد منظمي السيمبوزيوم، في تصريحات خاصة لوكالة " سبوتنيك "، أن المسابقة الدولية بدأت بمشاركة 37 فنانا من 22 دولة حول العالم، ضمن احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي، ولكن بعضهم اضطر لمغادرة مصر قبل حفل الختام الذي توزع فيه الجوائز، ولكن تظل أعمالهم داخل المنافسة.

وبدأ الحفل الختامي بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وأسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وفاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، وهو أحد أعضاء اللجنة التي تختار الأعمال الثلاثة الفائزة في نهاية السيمبوزيوم.

وأرسلت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، عدد كبير من ممثلي الصحف والقنوات الأجنبية لتغطية الحفل، الذي يقوم خلاله وزراء الثقافة والآثار والسياحة، والممحافظين بافتتاح معرض السيمبوزيوم.

وينظم سيمبوزيوم مصر الدولي للنحت الفنان التشكيلي محمد حميدة، بمشاركة 29 فنان من الصف الأول من عباقرة وعظماء النحت بالعالم من 22 دولة أجنبية هى "فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا والعراق وألبانيا ورومانيا وبلجيكا وأسبانيا وصربيا ونيوزلندا وسلوفانيا وكوستاريكا وكوبا واليابان وروسيا وتايوان وكوسوفو وتركيا وجورجيا ومقدونيا وأوكرانيا"، بالإضافة إلى 8 فنانين من مصر.

كان اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، قد أعلن عن تقديم جائزة لأفضل ثلاث أعمال فنية في أعمال سيبموزيوم مصر الدولي للنحت، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع أعمال النحت خلال السيبوزيوم، في ميادين الغردقة، مؤكدًا على أن كل فنان سوف يتم وضع اسمه على عمله ويوضع باسمه في ميادين مدينة الغردقة.