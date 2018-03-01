رسميا... السعودية تستعد لاستقبال دور السينما

أقرت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، اليوم الخميس 1 مارس/ آذار الجاري، بنود لائحة الترخيص لدور السينما في المملكة العربية السعودية.

وحددت اللائحة ثلاثة أنواع من التراخيص، هي إنشاء دار السينما، ورخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما، ورخصة تشغيل دار السينما بنوعيها الثابتة والمؤقتة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت وزارة الثقافة والاعلام إنها "انتهت من شروط الترخيص لاستعادة السينما في السعودية"، وأضافت بأن الترخيص سيبدأ تفعيله على الفور.

برئاسة #وزير_الثقافة_والإعلام: مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع يقر أول لائحة لتنظيم #دور_العرض_السينمائي.. وهناك عدة شركات عالمية ومحلية تستعد لدخول السوق.https://t.co/Q7g69Q59bC pic.twitter.com/RkCcJyFqc3 — وزارة الثقافة والإعلام (@moci_ksa) March 1, 2018

ويعد هذا القرار خطوة أخرى نحو فتح السوق السعودية لسلاسل المسرح الإقليمية والدولية، التي طالما شهدت المملكة باعتبارها السوق الشامل الأخير غير المستغلة في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الأنباء انطلاقا من افتتاح شركة "فوكس سينما" التي تتخذ من دبي مقرا لها، وهي الشركة الرائدة في الشرق الأوسط، أول عرض عام لها في المملكة العربية السعودية، الذي يمتد حتى يوم السبت 3 مارس، ويهدف إلى زيادة الوعي بمرض ألزهايمر.

© REUTERS/ Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court لن يسمح بها ولي العهد...10 أفلام ممنوعة في السينما السعودية

وتسعى سلاسل السينما الكبرى إلى جذب أكثر من 30 مليون شخص في السعودية، معظمهم دون 25 عاما.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، وقعت شركة "إيه إم سي إنترتينمنت" العملاقة الأمريكية اتفاقية غير ملزمة مع صندوق الاستثمار العام السعودي الكبير لبناء وتشغيل دور السينما في جميع أنحاء المملكة.

وتعتبر هذه الخطوة جزءا من حملة التحديث التي يقوم بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان داخل المملكة العربية السعودية.

وينبع الإصلاح جزئيا من دافع اقتصادي لتعزيز الإنفاق المحلي على وسائل الترفيه، إذ أن المملكة تتراجع من الركود المطول في أسعار النفط.

يذكر أن السعوديين ينفقون حاليا مليارات الدولارات سنويا، لمشاهدة العروض السينمائية وزيارة المتنزهات في المراكز السياحية المجاورة، مثل دبي.