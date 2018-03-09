برنامج المواهب الروسي "أنت الأفضل" يطلق موسمه الثاني بمشاركة عربية لأول مرة

بعد النجاح الكبير الذي حققه، يعود البرنامج الروسي "أنت الأفضل" مجددا بموسمه الثاني الذي ستعرض أولى حلقاته يوم غد السبت، ليحمل منافسات وتحديات جديدة ومشاركين جدد من مختلف دول العالم.

روان شامي شابة سورية تبلغ من العمر 16 عاماً طالبة في مدرسة أبناء الشهداء الداخلية في دمشق، تميزت بصوتها العذب المليء بالشجن، تم اختيارها من بين مجموعة من الطالبات بإشراف مدرب الكورال عماد طرقجي لتقوم بعدها لجنة تحكيم البرنامج بإجراء الاختبار الأخير لها ليقع الاختيار عليها للسفر إلى موسكو للمشاركة وتمثيل سوريا في برنامج المواهب الغنائية.

برنامج "أنت الأفضل"، برنامج مواهب روسي دولي متخصص باكتشاف قدرات المتسابقين الغنائية وصقلها لاحقا، أطلقته قناة "NTV" الروسية برعاية وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" يشارك فيه 82 طفلاً من 13 بلدًا من مختلف دول العالم، تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 18 عاما يمتد على مدار أربعة أشهر، تختار لجنة التحكيم المشتركين في المراحل الأولى والنصف نهائية والنهائية على أن يتم التصويت في المرحلة الأخيرة من قبل الجمهور عبر الرسائل القصيرة للفوز باللقب.

من الممكن متابعة البرنامج على الموقع الرسمي لقناة NTV في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش، 10 مارس/ آذار 2018.