بردية فرعونية تكشف تفاصيل أقدم حادثة "تحرش جنسي"

كشفت تقارير صحفية عالمية ما وصفته بـ"أقدم حادثة تحرش جنسي في التاريخ"، والتي وقعت قبل أكثر من 3 آلاف عام.

© AP Photo / Nasser Nasser مرعب الأطفال "أبو رجل مسلوخة" من أصول فرعونية

وأشار موقع "كوارتز" الأمريكي إلى أن بردية فرعونية كشفت واقعة التحقيق مع أحد العمال في مدينة من "الحرفيين" المتخصصين في النقش على مقابر الفراعنة

وقالت إن العامل، الذي يدعى بانيب، رغم أنه أحد أمهر العمال وأكثرهم إنجازا للأعمال في نحت المقابر، إلا أنه تعرض للطرد من وظيفته، بسبب فساده وتحرشه بالنساء بصورة لم يتم قبولها.

وأشار الموقع إلى أن "تلك واحدة من أقدم الحالات المعروفة لرجال يتم اتهامهم بسوء السلوك الجنسي والتحرش".

يذكر أن البردية التي تتحدث عن قصة "بانيب" موجودة بحوزه المتحف البريطاني منذ أوائل القرن التاسع عشر، عندما أحضرها لهم عالم المصريات هنري سولت.

Le Papyrus Salt 124, l'un des témoignages de viol présumé les plus anciens de l'histoire https://t.co/FdEeCENE7E pic.twitter.com/ZgJBRSL2Ee — Mashable FR (@MashableFR) April 11, 2018

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ولكن أعيد التذكير بتلك البردية، بعد انتشار حملة "MeToo"، لمكافحة التحرش الجنسي.

ويعود تاريخ البردية إلى حوالي 1200 عام قبل الميلاد، وتحتوي على شكوى مكتوبة من قبل رجل يدعى أمينناخت، موجهة إلى الوزير هوري، متحدثا عن سلوك بانيب المشين، سواء من فساده عن طريق تقديم رشوة من أجل الحصول على أحد المناصب، وتحرشه بالنساء أثناء عمله.

وتم اتهام بانيب في البريدة بتجريد امرأة تدعى، ييم واو، وطرحها على الحائط والتحرش بها، مشيرا إلى أنها جريمة واحدة ضمن سلسلة من الجرائم "الفاسقة" التي يرتكبها العامل النشيط.

ذكر التقرير أن عصر الفراعنة لم يظهر أي تسامح ولو ضمني حتى في سلوكيات بانيب او غيره، ولم يظهر أي تسامح مطلقا لجرائم الاعتداء الجنسي، أو في جرائم "الفسوق"، خاصة وأن المصريين القدماء يعتبرون الزنا في خارج نطاق الزواج، أمرا غير مقبولا.