السعودية ونادية الجندي ضيوف شرف المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس اليوم

تحت شعار "نصرة القدس" تستضيف العاصمة التونسية، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الـ19 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، في حضور نخبة من الفنانين والإعلاميين العرب.

وينطلق المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، في تمام السادسة من مساء اليوم الخميس 26 أبريل/نيسان، من المدينة الثقافية التونسية الجديدة، ولمدة 3 أيام، تحت إشراف اتحاد الإذاعات العربية التعــاون مــع الإذاعــة والتلفزيون التـونسيـة، وبشـراكة مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات".

من جانبها قالت الإعلامية التونسية خولة بن قياس، إن المهرجان فرصة للمؤسسات الاعلامية، لتشارك بأعمالها في المسابقات التي ينظمها المهرجان، كمسابقة الدراما التلفزيونية والبرامج التلفزيونية والأخبار بالإضافة إلى البرامج التفاعلية والتقارير الصحفية المتنوعة.

وأضافت بن قياس في حديث لـ"سبوتنيك" أن المهرجان فرصة لتلاقي مختلف التجارب والخبرات في العالم، ويستفيد منه الفنانون والعاملين في المجال الإعلامي في التفاعل مع الجمهور التونسي.

ويعد المهرجان أول حدث ثقافي تستقبله المدينة الثقافية التونسية التي افتتحها الرئيس التونسي في 21مارس/آذار الماضي، كما تعد الدورة الحالية للمهرجان هي الأولى منذ سنوات، التي تعقد بالعاصمة التونسية بدلا من مدينة الحمامات التونسية السياحية الشهيرة.

وأشارت الإعلامية التونسية أن القائمين على المهرجان حرصوا على التذكير بالقضية الفلسطينية، واختاروا "نصرة القدس العربية" شعارا للمهرجان كترجمة فنية منهم ضد القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، موضحة أن المهرجان سيشهد أنشطة فنية وإعلامية وفكرية مرتبطة بالقضية الفلسطينية بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.

وتحتضن دار الأوبرا التونسية الجديدة المهرجان بحفلَي الافتتاح والختام، سيحيي حفل الافتتاح عبادي الجوهر ويارا، أما الختام فتحييه الفنانة التونسية صوفيا صادق والسوري عبود برمدا.

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وعن ضيوف شرف المهرجان، قالت الإعلامية التونسية إن الدورة الحالية للمهرجان شهدت لأول مرة اختيار دولة عربية كضيف شرف للمهرجان، مضيفة أن الاختيار وقع على السعودية، وقد أعدت هيئة الإذاعة والتلفزيون بها برنامجا منوعا لاطلاع رواد المهرجان على مبدعيها وفنانيها، ونبذة عن مخزونها التراثي والحضاري.

ويشهد المهرجان حضور وزراء الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان، والبحريني علي بن محمد الرميحي والكويتي محمد ناصر عبد الله الجبري والجزائري جمال كعوان.

وعن أبرز المكرمين في المهرجان، قالت بن قياس إن المهرجان اختار الفنانة المصرية نادية الجندي كضيفة شرف للدورة الـ19، وسيتم تكريمها عن أعمالها الفنية، إلى جانب تكريم النجم الراحل عبد الحسين عبد الرضا من الكويت، وريم أرحمة من البحرين، وحبيب غلوم من الإمارات، وأحمد فتحي من اليمن، ومصطفى الآغا من تلفزيون mbc وغيرهم.