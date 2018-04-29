الآثار المصرية توضح تفاصيل حريق المتحف الكبير

أعلنت وزارة الآثار المصرية، أن حريق محدود نشب بالشدة المعدنية والمدعمة بألواح خشبية المركبة على الواجهة الخلفية الغربية بمشروع المتحف المصري الكبير.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، وصل "سبوتنيك" نسخة منه، أنه تلاحظ في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الموافق 29 أبريل/ نيسان، تصاعد ألسنة لهب من جزء من الشدات الخاصة بالواجهة الخلفية الغربية للمشروع، وبدأت النيران تنتشر في الأجزاء الخشبية للشدات المعدنية المؤقتة التي تغطي جزء من الواجهة (عرض 20 مترا).

كما طالت النيران طبقة الفوم العازلة لنفس الجزء، وتواجدت على الفور سيارات الإطفاء الخاصة بالمتحف المصري الكبير وتم التعامل مع النيران حتى لا تمتد إلى باقي الشدات الخلفية.

وتابع البيان، وتوالى وصول 15 سيارة إطفاء من إدارة الحماية المدنية بالجيزة للتعامل وإخماد الحريق وتمت السيطرة على النيران بالكامل وأعمال التبريد قبل الساعة الثانية والنصف ظهرا — بتوقيت القاهرة — كما قامت القوات المسلحة بإرسال طائرة إطفاء لضمان سلامة المنشأة والأفراد.

ولم يتعرض المبنى أو أى قطعة أثرية بالمتحف للخطر على الإطلاق، حيث أنها بعيدة تماماعن مركز الحريق، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات للعاملين أو ضباط أو أفراد الحماية المدنية.