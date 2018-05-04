بالصور... رسالة سلام من الأهرامات وبحث عودة خط طيران مباشر بين مدينتين "مصرية وقبرصية"

زيارة أهرامات الجيزة صباح اليوم الجمعة 4 مايو/ أيار شارك فيها وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعدد من المسؤولين المصريين.
وأضافت الوزيرة أن مصر هي أول دولة تكرم الجاليات على أرضها، مشيرة إلى أن مصر كانت دولة مهجر يهاجر إليها الجميع.
وأوضحت مكرم أن زيارة اليوم تعد المحطة قبل الأخيرة للوفد اليوناني والقبرصي، حيث أنهم سيتجهون غدا إلى مدينة شرم الشيخ لزيارة دير سانت كاترين.
#وزيرة_الهجرة من أمام الأهرامات: نبعث رسالة سلام للعالم بالأمن والأمان ونؤكد أهمية #إحياء_الجذور— وزارة الهجرة المصرية (@MOEMIGEGY) ٤ مايو ٢٠١٨
#رمضان_2018 pic.twitter.com/OBFUVdXJN4
وأشارت إلى أن هذا الأسبوع كان له عدة أبعاد على الجوانب السياحية والاقتصادية، والتي تمثلت أول معالمها في اتفاقية التوأمة التي أبرمت بين بافوس القبرصية والإسكندرية، ليتم تدشين خط طيران مباشر بينهم، وأيضا المؤتمر الاقتصادي الذي عقد على هامش أسبوع إحياء الجذور بحضور المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة.
وفدا قبرص واليونان يزوران الأهرامات في محطته قبل الأخيرة من #إحياء_الجذور #Nostos— وزارة الهجرة المصرية (@MOEMIGEGY) ٤ مايو ٢٠١٨
#رمضان_2018 pic.twitter.com/IlZdE8X2Pp
وتابعت مكرم، في ختام حديثها، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بينها وبين فريق العمل اليوناني والقبرصي في أوائل شهر يونيو/ حزيران، في لقاء آخر في قبرص لتنفيذ زيارات لشباب الجيل الثاني والثالث بين الدول الثلاث، كونهم خير سفراء لبلادهم في الخارج ولتوطيد العلاقات بين الدول الثلاث، وذلك في إطار القمة الثلاثية التي أجريت بينهم.
مكرم لليونانيين والقبارصة: أعدتم التاريخ مرة أخرى بمشاركتكم في #إحياء_الجذور.. تحية لشعبي اليونان وقبرص— وزارة الهجرة المصرية (@MOEMIGEGY) ٤ مايو ٢٠١٨
#رمضان_2018 pic.twitter.com/5WpP5HEFIs
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