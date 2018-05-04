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16:57 04 مايو/ أيار 2018
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    رسالة سلام من الأهرامات

    بالصور... رسالة سلام من الأهرامات وبحث عودة خط طيران مباشر بين مدينتين "مصرية وقبرصية"

    © Photo / MOEMIGEGY
    ثقافة
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    في إطار استمرار فعاليات أسبوع "إحياء الجذور" في جمهورية مصر العربية، الذي استضاف الجاليتين اليونانية والقبرصية، بعث المشاركون برسالة سلام اليوم من منطقة الأهرامات في الجيزة.

    زيارة أهرامات الجيزة صباح اليوم الجمعة 4 مايو/ أيار شارك فيها وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعدد من المسؤولين المصريين. 

    أهرامات الجيزة
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    من ناحيتها قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه "إننا نبعث من تحت سفح الأهرامات رسالة للعالم أجمع، بأن مصر بلد الأمن والأمان، وترحب بالجميع من كل دول العالم". 

    وأضافت الوزيرة أن مصر هي أول دولة تكرم الجاليات على أرضها، مشيرة إلى أن مصر كانت دولة مهجر يهاجر إليها الجميع.

    وأوضحت مكرم أن زيارة اليوم تعد المحطة قبل الأخيرة للوفد اليوناني والقبرصي، حيث أنهم سيتجهون غدا إلى مدينة شرم الشيخ لزيارة دير سانت كاترين.

    وأشارت إلى أن هذا الأسبوع كان له عدة أبعاد على الجوانب السياحية والاقتصادية، والتي تمثلت أول معالمها في اتفاقية التوأمة التي أبرمت بين بافوس القبرصية والإسكندرية، ليتم تدشين خط طيران مباشر بينهم، وأيضا المؤتمر الاقتصادي الذي عقد على هامش أسبوع إحياء الجذور بحضور المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة.

    وتابعت مكرم، في ختام حديثها، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بينها وبين فريق العمل اليوناني والقبرصي في أوائل شهر يونيو/ حزيران، في لقاء آخر في قبرص لتنفيذ زيارات لشباب الجيل الثاني والثالث بين الدول الثلاث، كونهم خير سفراء لبلادهم في الخارج ولتوطيد العلاقات بين الدول الثلاث، وذلك في إطار القمة الثلاثية التي أجريت بينهم.

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    الكلمات الدلالية:
    رسالة, سلام, الأهرامات, الجيزة, شرم الشيخ, قبرص, القاهرة, مصر
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