بالصور... رسالة سلام من الأهرامات وبحث عودة خط طيران مباشر بين مدينتين "مصرية وقبرصية"

في إطار استمرار فعاليات أسبوع "إحياء الجذور" في جمهورية مصر العربية، الذي استضاف الجاليتين اليونانية والقبرصية، بعث المشاركون برسالة سلام اليوم من منطقة الأهرامات في الجيزة.

زيارة أهرامات الجيزة صباح اليوم الجمعة 4 مايو/ أيار شارك فيها وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعدد من المسؤولين المصريين.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH حل اللغز الأعظم...علماء يكشفون سر بناء الأهرامات

من ناحيتها قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه "إننا نبعث من تحت سفح الأهرامات رسالة للعالم أجمع، بأن مصر بلد الأمن والأمان، وترحب بالجميع من كل دول العالم".

وأضافت الوزيرة أن مصر هي أول دولة تكرم الجاليات على أرضها، مشيرة إلى أن مصر كانت دولة مهجر يهاجر إليها الجميع.

وأوضحت مكرم أن زيارة اليوم تعد المحطة قبل الأخيرة للوفد اليوناني والقبرصي، حيث أنهم سيتجهون غدا إلى مدينة شرم الشيخ لزيارة دير سانت كاترين.

#وزيرة_الهجرة من أمام الأهرامات: نبعث رسالة سلام للعالم بالأمن والأمان ونؤكد أهمية #إحياء_الجذور

#رمضان_2018 pic.twitter.com/OBFUVdXJN4 — وزارة الهجرة المصرية (@MOEMIGEGY) ٤ مايو ٢٠١٨

​وأشارت إلى أن هذا الأسبوع كان له عدة أبعاد على الجوانب السياحية والاقتصادية، والتي تمثلت أول معالمها في اتفاقية التوأمة التي أبرمت بين بافوس القبرصية والإسكندرية، ليتم تدشين خط طيران مباشر بينهم، وأيضا المؤتمر الاقتصادي الذي عقد على هامش أسبوع إحياء الجذور بحضور المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة.

وفدا قبرص واليونان يزوران الأهرامات في محطته قبل الأخيرة من #إحياء_الجذور #Nostos

#رمضان_2018 pic.twitter.com/IlZdE8X2Pp — وزارة الهجرة المصرية (@MOEMIGEGY) ٤ مايو ٢٠١٨

​وتابعت مكرم، في ختام حديثها، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بينها وبين فريق العمل اليوناني والقبرصي في أوائل شهر يونيو/ حزيران، في لقاء آخر في قبرص لتنفيذ زيارات لشباب الجيل الثاني والثالث بين الدول الثلاث، كونهم خير سفراء لبلادهم في الخارج ولتوطيد العلاقات بين الدول الثلاث، وذلك في إطار القمة الثلاثية التي أجريت بينهم.