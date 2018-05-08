حقائق مدهشة بعد العثور على مقبرة كبير قادة جيش رمسيس الثاني

عثرت بعثة تابعة لكلية الآثار بجامعة القاهرة على مقبرة كبير قادة الجيش في عهد الملك رمسيس الثاني، في منطقة آثار سقارة.

وقالت وزارة الآثار المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء 8 مايو/أيار الجاري، إن صاحب المقبرة يدعى ايورخي، وبدأ حياته العسكرية في عهد سيتي الأول، والد رمسيس الثاني، وهما من ملوك الأسرة الـ 19، ثم تقلد أعلى المناصب العسكرية في عهد رمسيس الثاني، منها المشرف على أملاك الملك في معبده المعروف باسم الرامسيوم، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

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ونقل البيان عن علا العجيزي، رئيسة البعثة قولها، إن المقبرة كبيرة، واحتفظت بالعديد من النقوش الهامة التي تنم عن مكانة صاحبها.

وأضافت أن نقوش المقبرة، تضمنت أسماء بعض أفراد أسرة ايورخي، وهم ابنه وأحفاده، وتوضح أنهم يحملون ألقابا عسكرية مهمة، مما يدل على أنهم جميعا ينتمون إلى عائلة من الطبقة العسكرية في عصر الدولة الحديثة.

ومن بين النقوش الواضحة على جدران المقبرة، نقش يصور جيشا من الخيالة والمشاة متجها في حملة عسكرية إلى خارج حدود مصر الشرقية من خلال حدود مدينة محصنة.