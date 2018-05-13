تعرف على سبب تسمية شهر مايو

قد يجهل الكثيرون معاني ومصدر تسمية الأشهر التقويمية الميلادية التي تسير على تقويمها مختلف دول العالم.

وسمي الشهر الحالي، أيار/ مايو، نسبة إلى الآلهة مايا "Maia" ربة الخصب والنمو والدفء الرومانية. بحسب ما ذكره موقع "الباحثون السوريون".

وأشار الموقع إلى أن هذه التسمية أخذت عن "الربة" مايا اليونانية إحدى "ربات" الثريا السبع ووالدة "الإله" هيرمس — أو ميركوري الروماني — ابن "رب الأرباب" زيوس.

© REUTERS / Rupak De Chowdhuri رجل هندي يذبح نفسه لاسترضاء الآلهة

ولفت "الباحثون السوريون" إلى أنه يحتفل بالآلهة مايا في كل من الأول والخامس عشر من شهر أيار/ مايو.

علما أن هذه التواريخ هي موعد مهرجان ميركاروليا "Mercuralia" المخصص لتكريم "الآلهة" مايا وابنها "الإله" ميركوري، رسول الآلهة و"إله" التجار والمسافرين و"إله" البلاغة والفصاحة.