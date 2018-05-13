بالصور... القاهرة التاريخية تستعد لاستقبال رمضان

تقوم وزارة الآثار المصرية بتجهيز المناطق الأثرية لاستقبال زائريها خلال شهر رمضان، فقد قامت الوزارة بإسناد أعمال النظافة بالمناطق الأثرية بالقاهرة التاريخية لإحدى الشركات المتخصصة التابعة لشركة المقاولون العرب، وتم تجميع العمالة بمنطقة آثار السلطان حسن والرفاعي لتوزيعهم علي جميع المناطق الأثرية.

وقال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، في بيان صحفي وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأحد، 13مايو/ آيار، إنه يجب الاستفادة القصوى من الشركة وعمالتها، لإظهار كافة المناطق الأثرية وآثارها المخصصة للزيارة بالصورة التي تليق بها، ولإنجاح تلك التجربة الفريدة التى لم تحدث من قبل.

وتابع أن "غالبية المناطق الأثرية كانت تعاني من نقص شديد فى عمال النظافة، وبهذه الطريقة أصبحت أعمال النظافة لا تمثل عبء على إدارات المناطق الأثرية، حيث ستتولى إدارة الشركة المتعاقد معها إدارة هذه العمالة المدربة لتحصل المناطق الأثرية على الجودة المطلوبة فى أعمال النظافة".

وأشار رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إلى أن عدد عمال النظافة يبلغ 100 عامل، تم توفير كافة المعدات والخامات اللازمة التى تساعدهم على إنجاز أعمالهم وفقا للعقد المبرم. وسوف تتولى إدارة المتابعة بمكتب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية كافة الأمور الفنية الخاصة بمتابعة العمل.