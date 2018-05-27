مصر: وزارة الثقافة تكرم أبطال أكتوبر وتعلن جوائز مسابقة "أنا المصري"

كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، عددا من أبطال النصر الذين شاركوا في تحقيق الإنجاز العظيم نصر أكتوبر، كما أهدت الفائزين جوائز مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية، وذلك ضمن برنامج "هل هلالك" الذي ينظمه قطاع الإنتاج الثقافي بالوزارة.

شهدت عبد الدايم عرض أوبريت العرائس الشهير الليلة الكبيرة، ثم تفقدت ركن الطفل الذى يضم ورش عمل فنية.

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وأعلنت في كلمتها عن سعادتها وفخرها بتكريم عدد من فرسان نصر أكتوبر المجيد، مؤكدة أن شهر رمضان يتميز بالفضائل الدينية إلى جانب ذكرى الانتصارات والبطولات التي صنعها الأبطال في سعيهم لتطهير أرض الوطن، وأشارت إلى أن الفن هو المرآة العاكسة للبطولات العظيمة، وسلمت عدد من أبطال أكتوبر الدروع التذكارية وشهادات التقدير.

كما تسلمت الوزيرة وسام الشرف الذهبي من اللواء محمد محمود عمر والذى تم اهداؤه أيضا للفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.