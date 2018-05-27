مصر: وزارة الثقافة تكرم أبطال أكتوبر وتعلن جوائز مسابقة "أنا المصري"

شهدت عبد الدايم عرض أوبريت العرائس الشهير الليلة الكبيرة، ثم تفقدت ركن الطفل الذى يضم ورش عمل فنية.
وأعلنت في كلمتها عن سعادتها وفخرها بتكريم عدد من فرسان نصر أكتوبر المجيد، مؤكدة أن شهر رمضان يتميز بالفضائل الدينية إلى جانب ذكرى الانتصارات والبطولات التي صنعها الأبطال في سعيهم لتطهير أرض الوطن، وأشارت إلى أن الفن هو المرآة العاكسة للبطولات العظيمة، وسلمت عدد من أبطال أكتوبر الدروع التذكارية وشهادات التقدير.
كما تسلمت الوزيرة وسام الشرف الذهبي من اللواء محمد محمود عمر والذى تم اهداؤه أيضا للفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.
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