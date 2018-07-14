مصر... كشف أثري قد يساعد في معرفة "سر التحنيط" عن الفراعنة (صور)

وبحسب ما نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية، فإن البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة العاملة هناك، نجحت في الكشف عن ورشة للتحنيط، إضافة إلى اكتشاف جبانة تضم عددا كبيرا من الأثاث الجنائزي.
ويسعى العلماء في أن تبوح ورشة التحنيط المكتشفة بأسرار جديدة عن المكونات الكيميائية للزيوت، التي استخدمها المصريون القدماء في تحنيط موتاهم.
«الآثار»: كشف جديد بمنطقة سقارة https://t.co/UOHZWhygG7 pic.twitter.com/yl9TqZPt0C— نيوز24مصر (@e24geg) October 4, 2017
ويعتقد علماء الآثار أن حجرة الدفن التي يزيد عمرها عن 2000 سنة تعود العصر الصاوي الفارسي بين عامي 664 و404 قبل الميلاد ، وتم اكتشاف الحجرة في البداية في أبريل/ نيسان وكانت تحتوى على 35 مومياء وتوابيت حجرية.
صور| شاهد الصور الأولى للكشف الآثري الجديد بمنطقة #سقارةhttps://t.co/GkyrEx4lH5 pic.twitter.com/8O7QI5arfx— بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) July 14, 2018
وصرح رئيس البعثة المصرية الألمانية، التي اكتشفت الموقع، أن ما سيضيفه هذا الكشف هو معرفة نوع الزيوت المستخدمة في التحنيط وتكوينها الكيميائي.
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