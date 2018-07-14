تسجيل
12:27 15 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    فنانون يرسمون لوحات فنية على أجساد البشر في النمسا

    بالصور... أجساد البشر تتحول إلى لوحات فنية بالنمسا

    © REUTERS / LISI NIESNER
    ثقافة
    انسخ الرابط
    0 10

    وقفت عارضة الأزياء النمساوية كورينا بثبات لمدة ست ساعات، وتركت لفنانة متخصصة جسدها ليتحول إلى لوحة فنية لإلهة مصرية، وذلك في المهرجان العالمي السنوي للرسم على الأجساد.

    باريس
    © Sputnik . Vladimir Fedorenko
    وصف بالانفراجة... متحف في باريس يفتح أبوابه للعراة
    وفي تصريح لرويترز، قالت كورينا في المهرجان الذي أقيم في كلاجنفورت بجنوب النمسا والذي يجذب آلاف الزوار "زرت المهرجان العام الماضي وعند مرور العارضين والعارضات لم أتمالك نفسي من فرط الحماس، لذا قررت أن أصبح جزءا من الحدث".

    تم طلاء جسد كورينا من الرأس حتى أخمص القدمين. وغطى حذاءان طويلان باللونين الأصفر والأسود ساقيها ورسمت كتابات هيروغليفية مذهبة أعلى ركبتيها.وتولت الفنانة كارلا جاوز 20 عاما، والقادمة من جنوب أفريقيا عملية الرسم وقامت بطلاء جذع كورينا باللون البرتقالي مع رسم أزرق يتسلق من بطنها باتجاه قلادة ذهبية ضخمة.

    لوحات فنية على أجساد البشر
    © REUTERS / LISI NIESNER
    لوحات فنية على أجساد البشر

    ودخلت جاوز، التي بدأت هواية الرسم على الأجساد العام الماضي فقط، مسابقة "الفرشاة والإسفنجة" وهي واحدة من 12 فئة بالمهرجان الذي يستمر لأربعة أيام والذي يقام منذ 21 عاما ويجذب أكثر من 200 فنان من 50 بلدا.

    ويشارك الثنائي البرازيلي جوناثان بافان وأليسون رودريجيس في مسابقة الفرق وقاما بتحويل جسد عارض الأزياء ثياجو إلى لوحة تضم قطيعا من الحيوانات الملونة في عمل أطلقا عليه اسم "ثقافة العالم".

    ورسم الفنانان على جسد ثياجو رأسا تنين متصلين بكتفيه ورأس فيل على صدره، كما رسما على ساقيه ما يشبه جلود حيوانات مختلفة.

    أجساد البشر تتحول إلى لوحات فنية على أيدي رسامين في النمسا
    © REUTERS / LISI NIESNER
    أجساد البشر تتحول إلى لوحات فنية على أيدي رسامين في النمسا

    من جهته، قال الفنان الألماني إنريكو لاين 47 عاما، والذي فاز بالمسابقة من قبل إن الرسم على أجساد الناس يتطلب مهارة فائقة.

    وأضاف لرويترز وهو يضع لمساته الأخيرة على عمله، وهو عبارة عن تمثال حجري مزين بالورود "كل عمل جديد، يشكل تحديا جديدا لأن كل جسد له طبيعته الخاصة".

    فنانون يرسمون على أجساد البشر في النمسا
    © REUTERS / LISI NIESNER
    فنانون يرسمون على أجساد البشر في النمسا

    انظر أيضا:

    معرض الثقافة السعودية في موسكو يواكب المشاركة في المونديال
    تدمير لوحة فنية روسية شهيرة بعد تناول كأس فودكا
    وكالة: ماكرون يوجه رسالة غير مباشرة لابن سلمان بـ"لوحة شهيرة"
    لوحة رسمها هتلر لإحدى حبيباته تعرض للبيع بمزاد في ألمانيا
    خبير بريطاني يشتري 13 لوحة من أعمال بيكاسو في أسبوع واحد بسعر خيالي
    سبب إزالة لوحة الحوريات العاريات من معرض بريطاني
    الكلمات الدلالية:
    الرسم, أخبار النمسا, أخبار الفن, لوحات, معرض, النمسا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    امرأة مغربية من الصحراء الجنوبية، ترتدي الثوب التقليدي، تشارك في مهرجان طانطان موسى البربري الرابع عشر في مدينة طانطان الصحراوية، المغرب 8 يوليو/ تموز 2018
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    درعا المحررة ترحب بكم
    درعا المحررة ترحب بكم
    الطريق إلى الحلم في كأس العام 2018
    الطريق إلى الحلم في كأس العام 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك