إيطاليا تزود مصر بـ"فاترينة عرض" لحفظ مومياء توت عنخ آمون

قالت وزارة الآثار أنها ناقشت مع الجانب الإيطالي تزويد مصر بـ"فاترينة عرض" ذات سمات تكنولوجية خاصة تهدف إلى حفظ مومياء الملك توت عنخ آمون داخل مقبرته في الأقصر، وهو الأمر الذي سيمكن الوزارة من استخدام الطرق العلمية الحديثة لعرض المومياء داخل المقبرة بما لا يضر بها.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الثلاثاء، هذا بجانب توفير المساعدات اللازمة للمساهمة في تسجيل المواقع المصرية على قائمة التراث العالمي.

© AFP 2018 / MOHAMED EL-SHAHED مصر... وزارة الآثار تتسلم 116 قطعة أثرية تم ضبطها في ميناء دمياط (صور)

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور خالد العناني وزير الآثار المصري، السفير جيامباولو كانتيني سفير دولة إيطاليا لدى مصر، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري.

وتابع البيان أن تلك الخطوة هامة نحو التبادل العلمي والأثري بين البلدين، وأنه جاري الآن التخطيط لتنظيم معرض أثري مؤقت في المتحف المصري بالتحرير، على هامش زيارة وزير الخارجية الإيطالي؛ لإبراز أهم الاكتشافات الأثرية للبعثات الإيطالية العاملة في مصر.

وتمت مناقشة العديد من الموضوعات، منها آخر ما توصلت إليه أعمال البعثات الأثرية الإيطالية العاملة في مصر، وإمكانية إقامة معرض للآثار المصرية في إيطاليا، لما له من مردود إيجابي كبير على مدى عمق أواصر الصداقة بين البلدين.

وقد تقدم الجانب الإيطالي بعدد من المقترحات، من بينها تشكيل لجنة علمية من متخصصين إيطاليين لزيارة المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية للاستعانة بأفكارهم وخبراتهم في هذا المجال.