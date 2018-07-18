عمان في سان بطرسبورغ... فعاليات ثقافية احتفالا بيوم النهضة

وقع متحف سان بطرسبورغ، الإرميتاج، اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع المتحف الوطني لسلطنة عمان، وستفتتح الفعاليات الثقافية في 23 يوليو/تموز احتفالا بيوم النهضة المباركة.

© Sputnik . Valeriy Melnikov بوتين يهدي الرئيس الكوري الجنوبي كتابا عن متحف الأرميتاج

ويصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وسلطنة عمان.

وتقام هذه الفعاليات بمشاركة المتحف الوطني ووزارة التراث والثقافة ووزارة السياحة وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وسفارة سلطنة عمان في روسيا الاتحادية.

ويرأس الوفد العماني المشارك في الفعاليات سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، عضو مجلس أمناء المتحف الوطني.

وتقام الفعاليات على خشبة المسرح القيصري التاريخي وتتضمن كلمة البروفيسور ميخائيل بوريسوفيتش بيتروفسكي مدير عام متحف الأرميتاج وأخرى لسعادة الدكتور رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.