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    مهرجان القلعة

    الخميس... انطلاق مهرجان "القلعة" بمشاركة عربية وأجنبية في 37 حفلا فنيا

    © Photo / Ministry of Culture
    ثقافة
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    تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، مساء الخميس 2 أغسطس/آب، على مسرح المحكى، فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

    يستمر مهرجان "القلعة" على مدار 16 يوما حتى 17 أغسطس/آب المقبل، ويشرف عليه الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، بحسب ما ذكره الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

    افتتاح مهرجان الطبول
    SPUTNIK/EGY
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    وقال صابر: "المهرجان لأول مرة هذا العام يحصل على الشارة الدولية، ويتضمن 37 حفلا فنيا، يحييها نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، بالاضافة الى مشاركة 6 دول عربية وأجنبية، بجانب مصر هي: فلسطين وسوريا وتونس الصين والمكسيك وبنما".

    وأشار صابر إلى أن حفل الافتتاح سيبدأ بالسلام الوطني وكلمة لوزيرة الثقافة، التي تكرم عددا من رموز الفن والإعلام ممن أثروا تاريخ المهرجان في دوراته السابقة بتسليمهم شهادات التقدير ودروع التكريم وهم: "المطربان هاني شاكر ومدحت صالح، وعازف الكلارينيت بأوركسترا القاهرة السيمفوني ورئيس البيت الفني الأسبق الدكتور محمد حمدي، وعازف الفيولا علاء خليل، وسيد أمين أبو الهدى مخرج حفلات الأوبرا بالتلفزيون المصري، والكاتبة والناقدة الصحفية كريمان حرك، وحاتم منصور خبير ضبط وصيانة البيانو".

    بعدها ينطلق الاحتفال الفني بعرض فرقة الشباب والأطفال الصينية، والتي تقدم رقصات وأغاني شعبية من الفلكلور الصيني، ثم يستقبل المسرح المطرب هاني شاكر، ويقدم مجموعة من أشهر أغانيه، التي تمثل محطات مهمة في مشواره الفني.

    مهرجان القلعة
    © Photo / Ministry of Culture
    مهرجان القلعة

    وأوضح صابر أنه ستتوالى سهرات المهرجان، حيث تشهد الحفلات مشاركة الفنانة التونسية غالية بن علي، وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز والفنان علي الحجار، والمنشد ياسين التهامي والمطرب السوري مجد القاسم، ونسمة محجوب، ومحمد محسن، وفريق عمدان النور، وإيمان البحر درويش، والفنان محمد الحلو، والفنان هشام عباس، والفنان ايهاب توفيق، والفنان مدحت صالح.

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