7 أطعمة على المرأة تجنبها أثناء الحمل

نشر موقع أمريكي طبي يعرف باسم "Herbs & Medicines" قائمة ضمت العديد من المأكولات والوجبات التي ينصح بأن تتجنبها المرأة خلال أشهر الحمل التسعة.

أكد الموقع على ضرورة وضع نظام غذائي متوازن خلال فترة الحمل، بحيث يوفر للمرأة الحامل كل العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمها خلال هذه الفترة.

كما أكد على ضرورة الإبتعاد عن بعض الأطعمة خلال فترة الحمل، ومنها:

— السمك: ينصح بعدم أكل عدد من الأنواع خلال فترة الحمل كالماكريل والتونة والتونة كبيرة العين، فضلا عن سمك التلفيش والقرش وسمكة السيف،

تعتبر غير صحية بشكل خاص، بسبب احتوائها على كميات كبيرة من الزئبق، الذي يضر بصحة الأم والطفل بشكل ملحوظ.

الأمر الذي قد يؤدي الى تلف في الجهاز العصبي للطفل لإرتفاع نسبة الزئبق في مثل هذه الأنواع من الأسماك.

لكن يمكن تعويض هذه الانواع بأصناف تحتوي كميات أقل من الزئبق كالسردين و السلمون، كما أنها غنية بأحماض "أوميغا 3" الدهنية.

— الجبن غير المبستر: حيث يعتبر خيار غير صحي، لإمكانية احتوائه على الكثير من الفيروسات، حيث لا يخضع لعملية البسترة.

ومن هذه الأنواع الجبن "بري" الطري.

Cheese, Butter, and Eggs Are Good for You — Rogue Health and Fitness https://t.co/4KAKZDsv5a — Kevin Michael Pasko (@PaskoKM) ٢٤ يوليو ٢٠١٨

— اللحوم النيئة وغير المطبوخة: كالسوشي والمأكولات البحرية غير المطبوخة، والتي قد تؤدي الى تسمم الأم والطفل ببكتيريا السالمونيلا.

وبحسب أبحاث أمريكية فإن التسمم نتيجة السالمونيلا يؤدي إلى 1.2 مليون حالة مرضية سنويا.

وجبة سوشي خفيفة 😉 pic.twitter.com/e8GvvpSONu — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) ٢٩ يونيو ٢٠١٨

— اللحوم المصنعة " المرتديلا": حيث ينصح بتجنبها بشكل صارم لأنها تحمل بكتيريا الليستريا.

ومن اعراض هذه البكتيريا، الإسهال و التصلب و الحمى و الصداع.

5️⃣المأكولات التي ترفع الاملاح بالدم



كبد ،كلي و قلب الغنم

المرتديلا و النقانق

الحمام ،الفري

بيض السمك

القباقب و المحار



تجنبها قدر المستطاع pic.twitter.com/kDvX4wYXmw — د.وجدان الشمري (@Drwejdaan) ١٢ نوفمبر ٢٠١٧

— السمك المدخن: ينصح بتجنبه لاحتوائه على بكتيريا الليستريا.

شرائح سمك السالمون المدخنة والتي تقدم باردة بطرق مختلفة

قيمتها الغذائية عالية..وايضا قيمتها الجمالية لسفرتك ووجبة الفطور او العشاء غاية في الرقي والجمال.



تقدم باسلوب ذكي..فتضفي على مكونات الوجبة احساس لطيف مختلف.



قليلة في السعرات الحرارية وغنية بالبروتين عالي الجودة..جربيها



. pic.twitter.com/cyXgLLdnVZ — د.عبدالعزيز بن عبدالله الشثري (@Dr_AzizSh3) ١٩ يوليو ٢٠١٨

— البيض غير المطبوخ: والذي يدخل في تتبيلات سلطة السيزر، والمثلجات المصنوعة منزليا وكذلك الحلويات.

المايونيز يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية كما أنه يحتوي على البيض النئ، لذلك فهو غير صحي.. استبدله بالحمص أو الخردل في السادويتشات#صحة pic.twitter.com/pwWBFXIGas — كل يوم معلومة طبية (@DMedicalinfo) ٢٨ أكتوبر ٢٠١٦

— البراعم النيئة: كالفاصولياء وتعتبر صحية لكنها تحتوي على نسبة كبيرة من البكتيريا.